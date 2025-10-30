  1. हिन्दी समाचार
  3. Health Tips : ऐसी प्याज खरीदने में तो सस्ती है, लेकिन सेहत को पड़ेगी महंगी

अक्सर देखा जाता है कि हम खाने पीने के चीजों को बिना देखने ले लेते हैं । जबकि कुछ चीजों को रखने और उपयोग का तरीका हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। प्याज सभी के घर में स्टॉक में आती है। लोग एक बार में ही 5-10 किलो प्याज खरीदकर स्टोर कर लेते हैं। प्याज का यूज सब्जी में सलाद में और कई दूसरी डिश बनाने में किया जाता है। सेहत के लिए भी प्याज को अच्छा माना गया है। प्याज खाने से पाचन बेहतर होता है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- Health Tips : सोने से पहले ये गलतियां बना रही हैं आपको बीमार, अच्छी सेहत के लिए इन्हे करे अलविदा

लेकिन अगर आपने खराब प्याज खा ली तो ये फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती है। जी हां, अगर प्याज पर काले रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो ऐसी प्याज आपको नहीं खानी चाहिए। अगर प्याज की ऊपर वाली परत पर ही काले निशान हैं तो छिलका पूरी तरह से हटा दें, लेकिन अगर प्याज की परत पर भी काले निशान आ चुके हैं और अंदर की पतर में भी ऐसे निशान हैं तो इस प्याज को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए।

प्याज की फंगस हो सकती है खतरनाक

बता दें कि प्याज पर दिखाई देने वाले काले रंग के धब्बे निशान फंगस होती है। प्याज में दिखने वाला काला फंगस असल में एस्परगिलस नाइजर है। चूंकि प्याज मिट्टी में होती है और एस्परगिलस नाइजर भी मिट्टी में पाया जाता है। मिट्टी से ये प्याज के अंदर पहुंच जाता है। हालांकि ये ब्लैक फंगस जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर पहुंचकर ये एलर्जी की समस्या को बढ़ा सकता है।

इन लोगों को भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ऐसी प्याज

पढ़ें :- Health care : नींबू के छिलके में छिपा है सेहत का खजाना , मिलते हैं जादुई फायदे

जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, जो लोग अस्थमा के शिकार हैं उन्हें इससे बहुत दूर रहना चाहिए। टीबी या एचआईवी के रोगियों से भी इस तरह की प्याज का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। डायबिटीज के मरीज के लिए भी ऐसा प्याज खाना काफी हानिकारक होता है। इस फंगस में पोर्स होते हैं जो नाक जरिए लंग्स में पहुंचकर इंफेक्शन पैदा करते हैं। अस्थमा के मरीज में ये फंगस अस्थमैटिक अटैक का कारण बन सकता है।

 

