  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Sukma-Bijapur Encounter : सुरक्षाबलों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया, नक्सली कमांडर मंगडु भी ढेर

Sukma-Bijapur Encounter : सुरक्षाबलों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया, नक्सली कमांडर मंगडु भी ढेर

बीजापुर और सुकमा जिलों (Bijapur-Sukma Districts) में चलाए गए सघन तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने कुल 14 नक्सलियों (14 Naxalites) के शव बरामद किए हैं। इन नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में एके-47 (AK-47), आईएनएसएएस (INSAS) और एसएलआर राइफल (SLR Rifle) जैसे अत्याधुनिक हथियार भी जब्त किए गए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बस्तर रेंज (Bastar Range) में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीजापुर और सुकमा जिलों (Bijapur-Sukma Districts) में चलाए गए सघन तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने कुल 14 नक्सलियों (14 Naxalites) के शव बरामद किए हैं। इन नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में एके-47 (AK-47), आईएनएसएएस (INSAS) और एसएलआर राइफल (SLR Rifle) जैसे अत्याधुनिक हथियार भी जब्त किए गए हैं।

पढ़ें :- India's ODI Squad Announced: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम घोषित; गिल और सिराज की वापसी, पंत को भी मौका

दो जिलों में मुठभेड़

जानकारी के अनुसार, बीजापुर और सुकमा जिलों के दक्षिणी इलाकों में सशस्त्र नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। अभियान के तहत दक्षिण बस्तर क्षेत्र में डीआरजी (DRG)  की विशेष टीमों को रवाना किया गया था। ऑपरेशन के दौरान बीजापुर जिले (Bijapur District) में सुबह लगभग 5 बजे से डीआरजी (DRG) और नक्सलियों के बीच रुक-रुक कर मुठभेड़ जारी रही। वहीं, सुकमा जिले (Sukma District) में भी सुबह लगभग 8 बजे सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग की स्थिति बनी हुई है।

14 नक्सलियों के शव बरामद, हथियार जब्त

लगातार जारी मुठभेड़ों के बीच, अब तक तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ स्थलों से कुल 14 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें बीजापुर जिले से 2 और सुकमा जिले (Sukma District)  से 12 माओवादी शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने इन नक्सलियों के पास से एके-47, आईएनएसएएस (INSAS) और एसएलआर राइफल (SLR Rifle) सहित कई अन्य हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए हैं।

पढ़ें :- VIDEO-BJP MLA नंद किशोर गुर्जर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पर हुए फायर, बताया राक्षस और जिहादी...

बता दें कि सुकमा में मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। रुक-रुककर फायरिंग हो रही है। इस कार्रवाई को नक्सली गतिविधियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। सूत्रों से खबर है कि मारे गए नक्सलियों में कई ऐसे भी शामिल हैं जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) आकाश राव की हत्या में संलिप्त थे।

इस पूरे ऑपरेशन की कमान सुकमा के पुलिस अधीक्षक (SP) किरण चव्हाण (Kiran Chavan) खुद संभाल रहे थे। सूत्रों के अनुसार, इस मुठभेड़ में नक्सली कमांडर मंगडु (Naxal commander Mangdu) के भी मारे जाने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी प्रतीक्षारत है। मारे गए नक्सलियों में कोन्टा एरिया कमेटी (Konta Area Committee) के एसीएम हितेश (ACM Hitesh) भी शामिल हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO-पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का देवरिया जेल में आमरण अनशन जारी, हालत नाजुक, कांग्रेस बोली- सत्ता और सिस्टम है चुप

VIDEO-पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का देवरिया जेल में आमरण अनशन जारी, हालत...

2026 के पहले ही दिन से शुरू हो गया बांग्लादेश की बर्बादी का काउंटडाउन, भारत अब करेगा असली खेल!

2026 के पहले ही दिन से शुरू हो गया बांग्लादेश की बर्बादी...

UP Weather Alert : यूपी में अगले 24 घंटे रहने वाले हैं भारी, मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट

UP Weather Alert : यूपी में अगले 24 घंटे रहने वाले हैं...

अपनी 550वीं फिल्म में काम करने जा रहे है अभिनेता अनुपम खेर, दिल्ली में शुरू होने जा रही है शूटिंग

अपनी 550वीं फिल्म में काम करने जा रहे है अभिनेता अनुपम खेर,...

Sukma-Bijapur Encounter : सुरक्षाबलों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया, नक्सली कमांडर मंगडु भी ढेर

Sukma-Bijapur Encounter : सुरक्षाबलों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया, नक्सली कमांडर...

टेक्सटाइल पीएलआई योजना के लिए केंद्र ने बढ़ाई आवेदन की तिथि, अब 31 मार्च तक जमा कर सकेंगे प्रस्ताव

टेक्सटाइल पीएलआई योजना के लिए केंद्र ने बढ़ाई आवेदन की तिथि, अब...