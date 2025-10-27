  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सुल्तानपुर के सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद सस्पेंड, विभागीय जांच के आदेश जारी

सुल्तानपुर के सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद सस्पेंड, विभागीय जांच के आदेश जारी

सुल्तानपुर जिले के वीर सिंहपुर अस्पताल में तैनात चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट (सीएमएस) डॉ भास्कर प्रसाद को उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अमर्यादित बयान देने और एक वायरल वीडियो के आधार पर की गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

सुल्तानपुर । सुल्तानपुर जिले के वीर सिंहपुर अस्पताल में तैनात चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट (सीएमएस) डॉ भास्कर प्रसाद को उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अमर्यादित बयान देने और एक वायरल वीडियो के आधार पर की गई है। निलंबन के साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं।

पढ़ें :- UP News : शाहजहांपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में महिला से सफाई कर्मी ने किया दुष्कर्म, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

सीएमएस पर अनुचित टिप्पणियां करने का आरोप है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके साथ ही बाहर से दवाइयां लिखने और अस्पताल प्रबंधन में लापरवाही के आरोप भी लगे हैं। शासन ने लखनऊ के सिविल अस्पताल के निदेशक को जांच का जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही निलंबित सीएमएस को अयोध्या के अपर निदेशक चिकित्सा कार्यालय से संबद्ध किया गया है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP News : शाहजहांपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में महिला से सफाई कर्मी ने किया दुष्कर्म, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

UP News : शाहजहांपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में महिला से सफाई कर्मी...

रेस्टोरेंट में लगी आग में तीसरी मंजिल पर फंसे पालतू कुत्ते का फायर कर्मी ने रेस्क्यू कर बचाई, कई लोगों की भी बचाई जान

रेस्टोरेंट में लगी आग में तीसरी मंजिल पर फंसे पालतू कुत्ते का...

VIDEO-जब आजम खान को सताने लगा एनकाउंटर का डर, बोले-बेटे जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, नहीं तो ऊपर मिलेंगे

VIDEO-जब आजम खान को सताने लगा एनकाउंटर का डर, बोले-बेटे जिंदगी रही...

माननीय कुछ जजों/अधिकारियों के पैसे व रसूख के चलते DMR Group व मंजेश राठी मुरादाबाद प्रशासन पर भारी, NOC 2714 वर्गमीटर की, निमार्ण 6000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में, जवाबदेही किसकी?

माननीय कुछ जजों/अधिकारियों के पैसे व रसूख के चलते DMR Group व...

सुल्तानपुर के सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद सस्पेंड, विभागीय जांच के आदेश जारी

सुल्तानपुर के सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद सस्पेंड, विभागीय जांच के आदेश जारी

लखनऊ में दलित के साथ हुए अभद्र बर्ताव के विरोध में सपा सांसद अवधेश प्रसाद करेंगे सत्याग्रह

लखनऊ में दलित के साथ हुए अभद्र बर्ताव के विरोध में सपा...