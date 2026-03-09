  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Summer Health Take Care : गर्मियों में परिवार की सेहत का रखें ख्याल , तरोताजा रहने के लिए पिएं ज्यादा पानी

Summer Health Take Care : गर्मियों में परिवार की सेहत का रखें ख्याल , तरोताजा रहने के लिए पिएं ज्यादा पानी

गर्मियों का मौसम आ गया है। गर्मी के इस मौसम में तरोताजा रहने के लिए हम सभी को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Summer Health Take Care : गर्मियों का मौसम आ गया है। गर्मी के इस मौसम में तरोताजा रहने के लिए हम सभी को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तापमान बढ़ने के कारण खान-पान की लापरवाही डिहाइड्रेशन, फूड पॉइजनिंग और हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियों का कारण बन सकती है। ऐसे में जरूरी है कि खुद को और अपनी फैमिली को इन बीमारियों से सुरक्षित रखा जाए।

पढ़ें :- आप रोज सुबह पिएं ये खास ड्रिंक, सुस्ती और थकान होगी छूमंतर

गर्मियों में होने वाली बीमारियां

 heat stroke: ज्यादा गर्मी और उमस के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे सिरदर्द, चक्कर, कमजोरी और बेहोशी की समस्या हो सकती है।

 Digestive problems: गर्मी में भूख कम लगती है और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, जिससे गैस, पेट दर्द और डायरिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
4.dehydration: पसीने के कारण शरीर से ज्यादा पानी निकलने से कमजोरी, सिरदर्द और होंठ सूखने जैसी परेशानियां हो सकती हैं।

गर्मियों में ऐसे सुरक्षित रहें
Stay hydrated: ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और फलों का सेवन करें, खासकर तरबूज, जो शरीर में पानी की कमी पूरी करता है।
Eat healthy food: घर का ताजा बना खाना ही खाएं और खुले में रखी चीजों से बचें।
Sun Protection: हल्के और सूती कपड़े पहनें, तेज धूप में जाने से बचें और बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं।

पढ़ें :- TAMPTATIONS के वेज बेकरी गोदाम में मिला चिकन पाउडर और एक्सपायरी खाद्य सामग्री, गोदाम के कई हिस्सों को किया सील

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Summer Health Take Care : गर्मियों में परिवार की सेहत का रखें ख्याल , तरोताजा रहने के लिए पिएं ज्यादा पानी

Summer Health Take Care : गर्मियों में परिवार की सेहत का रखें...

आप रोज सुबह पिएं ये खास ड्रिंक, सुस्ती और थकान होगी छूमंतर

आप रोज सुबह पिएं ये खास ड्रिंक, सुस्ती और थकान होगी छूमंतर

TAMPTATIONS के वेज बेकरी गोदाम में मिला चिकन पाउडर और एक्सपायरी खाद्य सामग्री, गोदाम के कई हिस्सों को किया सील

TAMPTATIONS के वेज बेकरी गोदाम में मिला चिकन पाउडर और एक्सपायरी खाद्य...

एमडीए के डंडे वाले जेई का कहर दो मजदूरों के हाथ पैर टूटे, अस्पताल में भर्ती

एमडीए के डंडे वाले जेई का कहर दो मजदूरों के हाथ पैर...

PM नरेंद्र मोदी ने अजमेर से की मुफ्त HPV वैक्सीनेशन के देशव्यापी अभियान की शुरुआत, जानें- क्यों लगवाना है जरूरी

PM नरेंद्र मोदी ने अजमेर से की मुफ्त HPV वैक्सीनेशन के देशव्यापी...

बर्ड फ्लू खतरों के बीच सऊदी अरब का बड़ा फैसला, भारत समेत 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों का आयात किया बैन

बर्ड फ्लू खतरों के बीच सऊदी अरब का बड़ा फैसला, भारत समेत...