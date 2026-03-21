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Mangal Uday In Kumbh Rashi 2026 :  ग्रहों के सेनापति मंगल जल्द होने जा रहे हैं उदय , इन राशियों की बदलेगी किस्मत

ग्रहों के गोचर के क्रम में ग्रहों के सेनापति मंगल देव जल्द ही गोचर करने करने वाले है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को भूमि, ऊर्जा और लाल रंग, साहस, पराक्रम का कारक माना जाता है।

By अनूप कुमार 
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