Son Of Sardaar 2: अजय देवगन की एक्टिंग पर इम्प्रेस हुए सुनील शेट्टी, अभिनेता ने ‘सन ऑफ सरदार 2’ का किया रिव्यू

बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन कि मच आवेटेड फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2’ आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म को सोशल मीडिया पर लोग अपना अपना रिएक्शन दें रहे हैं। वहीं नेटीजन्स अजय और मृणाल ठाकुर की जोड़ी को खूब पसंद कर रहे हैं। आज बॉलीवुड के supar हीरो सुनील शेट्टी भी फिल्म को देखने के लिए गए। आइए जानते हैं की एक्टर ने फिल्म को लेकर क्या कुछ कहा है

सुनील शेट्टी ने किया फिल्म की तारीफ

सुनील शेट्टी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वो अपने बेटे अहान शेट्टी और अजय देवगन के साथ हैं ।अभिनेता ने पोस्ट में कैप्शन दिया कि उन्होंने अहान और अजय देवगन के साथ ‘सन ऑफ सरदार 2’ देखी। ये फिल्म हंसी का जोरदार धमाका है और उन्होंने अजय देवगन की एक्टिंग की तारीफ की। इसके अलावा सुनील शेट्टी ने कहा कि यह फिल्म हर पीढ़ी को हंसा सकती है।

Of all the places in the world… London is where the madness unfolds!

Caught Son of Sardaar 2 with Jassi, Ajay & Ahan. Maannn watttaa a laugh riot!

And AJ that take on me…hilariouss. Ahan’s cracking up, I’m cracking up… rare to find a film that has generations howling… pic.twitter.com/m2hP1usWep

— Suniel Shetty (@SunielVShetty) July 31, 2025