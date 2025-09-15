‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ट्रेलर रिलीज , इस दिन आएगी फिल्म

बॉलीवुड सुपरस्टार वरुण धवन जो अपनी अपकमिंग फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म को कारण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं।इस फिल्म में वरुण धवन के साथ जाह्नवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा जैसे एक्टर्स शामिल हैं। कुछ दिनों पहले इसका टीजर आया था, अब मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है।

कैसा है वरुण-जाह्नवी की नई फिल्म का ट्रेलर?

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का ट्रेलर एक टिपिकल फैमिली एंटरटेनर की तरह महसूस हुआ। रोमांस के साथ कॉमेडी है । जिसे देखेने के बाद फिल्म की कहानी की आइडिया लग लगी है । वरुण धवन का किरदार सान्या मल्होत्रा से प्यार करता है, लेकिन उसकी शादी रोहित सराफ से होगी, जो दरअसल जाह्नवी कपूर के किरदार का एक्स बॉयफ्रेंड है. अपने लवर की शादी से वरुण और जाह्नवी दोनों परेशान हो जाते हैं।

कॉमेडी से भरा है ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का ट्रेलर

ऐसे में वो आपस में मिलकर अपने प्यार के लिए लड़ाई करने निकल जाते हैं। दोनों सान्या और रोहित की शादी तोड़वाने के लिए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। इस बीच काफी सारा डांस और मनीष पॉल का मस्ती भरा अंदाज देखा जाता है। वरुण-जाह्नवी ऐसा प्लान करते हैं कि किसि भी तरीके से रोहित और सान्या कि शादी रुकवाई जाये । लेकिन इन्हीं सब तरकीबों के बीच उन्हें आपस में प्यार हो जाता है।