Super Typhoon Ragasa : हांगकांग एयरपोर्ट 23 सितंबर से 25 सितंबर तक रहेगा बंद,सभी उड़ानें निलंबित , यात्री प्रभावित

Super Typhoon Ragasa : एशिया के प्रमुख वित्तीय केंद्र हांगकांग में सुपर टाइफून रागासा को लेकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 36 घंटे के लिए सभी यात्री उड़ानों के लिए बंद रहेगा। यहां से संचालित होने वाली सभी उड़ानें निलंबित रहेगी। टाइफून रागासा पिछले कई वर्षों में सबसे powerful storms में से एक है। हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्वांटास एयरवेज ने यह जानकारी दी। विमानन अधिकारियों ने मंगलवार को स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे से गुरुवार सुबह 6 बजे तक सेवाओं को रोकने की योजना बनाई है।

हांगकांग हवाई अड्डा दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है, जिसने पिछले साल 383,450 उड़ानों की आवाजाही के साथ 57.6 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभाला।

अगर टाइफून रागासा के कारण 36 घंटे का बंद होता है, तो इसका असर 1629 उड़ानों के 2.5 लाख से ज़्यादा यात्रियों पर पड़ेगा। संभावित बंद का संकेत देते हुए, हांगकांग स्थित एयरलाइन कैथे पैसिफिक ने सोमवार को कहा कि उसे 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द करने की उम्मीद है।