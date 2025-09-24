VIDEO : ताइवान में सुपर टाइफून रागासा से 14 की मौत व 124 लोग लापता, देखें बाढ़ का खौफनाक मंजर

  1. हिन्दी समाचार
ताइवान (Taiwan) के मशहूर पर्यटन केंद्र हुआलियन (Tourist center Hualien) में सुपर टाइफून रागासा (Super Typhoon Ragasa) के कारण आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बुधवार को अग्निशमन विभाग (Fire Department) ने बताया कि इस आपदा में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 124 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

ताइवान: ताइवान (Taiwan) के मशहूर पर्यटन केंद्र हुआलियन (Tourist center Hualien) में सुपर टाइफून रागासा (Super Typhoon Ragasa) के कारण आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बुधवार को अग्निशमन विभाग (Fire Department) ने बताया कि इस आपदा में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 124 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। यह तबाही तब हुई जब पहाड़ों में भारी बारिश के कारण बनी एक झील का बांध मंगलवार दोपहर को टूट गया। इसके बाद पानी का एक विशाल सैलाब पास के ग्वांगफू कस्बे (Guangfu Town) में घुस गया।

पढ़ें :- Super Typhoon Ragasa : हांगकांग एयरपोर्ट 23 सितंबर से 25 सितंबर तक रहेगा बंद,सभी उड़ानें निलंबित , यात्री प्रभावित

पानी की लहर आई  “सुनामी” की तरह 

पोस्टमैन ने बताया कि पानी की लहर “सुनामी” (Tsunami) की तरह आई। वह समय रहते पोस्ट ऑफिस की दूसरी मंजिल पर भागने में कामयाब रहे, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन जब वह बाद में अपने घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बाढ़ का पानी उनकी कार को बहाकर लिविंग रूम तक ले आया था। अधिकारियों ने बताया कि सभी मृतक और लापता लोग ग्वांगफू कस्बे (Guangfu Town)  के ही हैं। बाढ़ इतनी शक्तिशाली थी कि उसने कस्बे की एक बड़ी नदी पर बने पुल को भी बहा दिया।

एक गांव के मुखिया वांग त्से-एन (Village leader Wang Tse-en) ने बताया कि उनका पूरा दामा गांव, जहां लगभग 1,000 लोग रहते हैं। बाढ़ में डूब गया है और कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी यहां सब कुछ अस्त-व्यस्त है। हर तरफ कीचड़ और पत्थर हैं। हमारी पहली प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना है, क्योंकि राहत सामग्री भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है।

सेना ने संभाला मोर्चा

हालात की गंभीरता को देखते हुए ताइवान के कई इलाकों से बचाव दल हुआलियन भेजे गए हैं। सेना ने भी मदद के लिए 340 सैनिक तैनात किए हैं। सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों से कीचड़ भरे रास्तों पर घर-घर जाकर लोगों को पानी और इंस्टेंट नूडल्स बांट रहे हैं।

एक स्थानीय पार्षद ने बताया कि सरकार ने बाढ़ से पहले लोगों को ऊपरी मंजिलों पर जाने की सलाह दी थी, जिसे ‘वर्टिकल इवैक्यूएशन’ कहते हैं, लेकिन बाढ़ इतनी भयानक थी कि यह उपाय नाकाफी साबित हुआ।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जिस झील का बांध टूटा, उसमें करीब 9.1 करोड़ टन पानी था, जो लगभग 36,000 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल के बराबर है। बांध टूटने से इसमें से लगभग 6 करोड़ टन पानी एक साथ बह निकला।

चीन ने भी इस आपदा पर संवेदना व्यक्त की है, जिसे एक दुर्लभ कदम माना जा रहा है क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते हैं।

सुपर टाइफून रागासा ने ताइवान में तबाही मचाने के बाद अब चीन के दक्षिणी तट और हॉन्ग कॉन्ग की ओर रुख कर लिया है, जहां हाई अलर्ट जारी किया गया है।

