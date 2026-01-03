पोंगल के त्यौहार पर आएगी सुपरस्टार रजनीकांत की ​फिल्म थलाइवर 173, कमल हसन फिल्म को कर रहे है प्रोड्यूस

  1. हिन्दी समाचार
सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली बड़े प्रोजेक्ट की फिल्म थलाइवर 173 की घोषणा की गई है। इस फिल्म को कमल हासन प्रोड्यूस कर रहे हैं। शनिवार को फिल्म की टीम ने कन्फर्म किया कि सिबी चक्रवर्ती इस बहुप्रतीक्षित फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। यह घोषणा सोशल मीडिया पर एक ऑफिशियल पोस्ट के ज़रिए की गई। इस अपडेट के साथ मेकर्स ने एक पोस्टर भी शेयर किया, जिस पर कैप्शन लिखा था, हर हीरो का एक परिवार होता है।

मुंबई। सुपरस्टार रजनीकांत (superstar rajinikanth) की आने वाली बड़े प्रोजेक्ट की फिल्म थलाइवर 173 (Thalaivar 173 movie) की घोषणा की गई है। इस फिल्म को कमल हासन (Kamal Haasan) प्रोड्यूस कर रहे हैं। शनिवार को फिल्म की टीम ने कन्फर्म किया कि सिबी चक्रवर्ती (Director Sibi Chakraborty) इस बहुप्रतीक्षित फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। यह घोषणा सोशल मीडिया पर एक ऑफिशियल पोस्ट के ज़रिए की गई। इस अपडेट के साथ मेकर्स ने एक पोस्टर भी शेयर किया, जिस पर कैप्शन लिखा था, हर हीरो का एक परिवार होता है। पोस्टर में पांच कैंची स्टार के आकार में रखी हुई हैं। इसमें एक सुई- धागा और कपड़ा भी आस-पास रखा हुआ दिखाया गया है। जो फिल्म की थीम की ओर इशारा करता है। पोस्टर से यह भी कन्फर्म होता है कि अनिरुद्ध रविचंदर फिल्म का म्यूज़िक कम्पोज़ करेंगे।

मेकर्स ने यह भी घोषणा की कि थलाइवर 173 पोंगल 2027 के दौरान रिलीज़ होगी। पोंगल को तमिल सिनेमा के लिए एक बड़ा त्योहार माना जाता है और इस दौरान कई बड़ी फिल्में रिलीज़ होती हैं। इससे पहले यह प्रोजेक्ट तब लेट हो गया था जब इसके डायरेक्टर सुंदर सी (Director Sundar C) फिल्म से हट गए थे। सिबी चक्रवर्ती 2022 की फिल्म डॉन को डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। इस बीच रजनीकांत आखिरी बार लोकेश कनगराज द्वारा डायरेक्ट की गई एक्शन थ्रिलर कुली में दिखे थे। यह फिल्म विशाखापत्तनम डॉक्स में सेट थी और एक पूर्व कुली की कहानी थी, जो अपने दोस्त की मौत की जांच करते समय एक स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश करता है। एक सीक्रेट इलेक्ट्रिक चेयर की खोज, दबे हुए सच और एक छिपे हुए जासूस उसे धोखे और अधूरे कामों के खतरनाक खेल में खींच लेते हैं। जैसे ही न्याय की लड़ाई उसके अतीत के भूतों से टकराती है। देवा की यात्रा न्याय, वफादारी, अस्तित्व और विद्रोह के लिए एक अथक लड़ाई बन जाती है। नागार्जुन, सत्यराज, सौबिन शाहिर और श्रुति हासन ने भी कुली में अहम भूमिकाएं निभाईं। दूसरी ओर कमल हासन आखिरी बार ठग लाइफ में दिखे थे।

