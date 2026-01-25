  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. सुपरस्टार शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म किंग की रिलीज डेट आई सामने, बेटे आर्यन ने इंस्टाग्राम पर दिखाया पिता का पावर फुल लुक, लिखा बाप

सुपरस्टार शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म किंग की रिलीज डेट आई सामने, बेटे आर्यन ने इंस्टाग्राम पर दिखाया पिता का पावर फुल लुक, लिखा बाप

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म किंग की रिलीज़ डेट सामने आ गई है। शाहरुख खान के बेटे और डायरेक्टर आर्यन खान भी अपने पिता के लाखों फैंस की तरह ही इस फिल्म को लेकर उत्साहित हैं। मेकर्स द्वारा किंग का डेट अनाउंसमेंट वीडियो शेयर करने के तुरंत बाद आर्यन ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता के पावरफुल नए लुक पर रिएक्ट किया है।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Bollywood superstar Shahrukh Khan) की बहुप्रतीक्षित फिल्म किंग (The much-awaited film King) की रिलीज़ डेट सामने आ गई है। शाहरुख खान के बेटे और डायरेक्टर आर्यन खान (Director Aryan Khan) भी अपने पिता के लाखों फैंस की तरह ही इस फिल्म को लेकर उत्साहित हैं। मेकर्स द्वारा किंग का डेट अनाउंसमेंट वीडियो शेयर करने के तुरंत बाद आर्यन ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता के पावरफुल नए लुक पर रिएक्ट किया है। उन्होंने यह वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर री-शेयर किया और लिखा बाप, जिससे सिर्फ एक शब्द में अपनी प्रतिक्रिया बता दी।

पढ़ें :- शाहरुख खान पहली बार अरबपतियों की लिस्ट में हुए शामिल , टॉम क्रूज और टेलर स्विफ्ट को पछाड़ा

शाहरुख खान और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि किंग 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। तारीख के साथ टीम ने फिल्म के नए विज़ुअल्स भी शेयर किए। नए क्लिप में शाहरुख खान एक बोल्ड और इंटेंस अवतार में दिख रहे हैं, जो एक हाई-एक्शन कहानी की ओर इशारा करता है। फिल्म का टाइटल दो नवंबर को शाहरुख खान के जन्मदिन के मौके पर रिवील किया गया था। पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन पर मेकर्स ने फिल्म का एक टीज़र जारी किया था। जिसमें शानदार विज़ुअल्स, तेज़ एक्शन और ज़्यादा इंटेंस वर्शन दिखाया गया था जो दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा था। सिल्वर बालों, तेज़ एक्सप्रेशंस और एक गंभीर अंदाज़ के साथ एक्टर ने एक बेरहम और रहस्यमयी किरदार निभाया। एक खास पल में शाहरुख खान एक ऐसा डायलॉग बोलते हैं जिसने तुरंत दर्शकों का ध्यान खींचा। डायलॉग था कि कितने खून किए, याद नहीं। अच्छे लोग थे या बुरे कभी पूछा नहीं। बस उनकी आंखों में एहसास देखा कि ये उनकी आखिरी सांस है और मैं उसकी वजह हूं। फिल्म किंग को रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स (Red Chillies Entertainment and Marflix Pictures) ने प्रोड्यूस किया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अभिनेता सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ़ गलवान का पहला गाना मातृभूमि रिलीज, दबंग ने इंस्टाग्राम पर गाने को किया शेयर

अभिनेता सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ़ गलवान का पहला गाना मातृभूमि...

वायु प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहां- यह मुद्दा नही टरकाया जा सकता

वायु प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहां- यह...

हिमाचल प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी से लेकर गृहमंत्री शाह से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दी शुभकामनाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी से लेकर गृहमंत्री...

Padma Awards 2026 : गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का एलान, इन नायकों को मिलेगा पद्म सम्मान, देखें लिस्ट

Padma Awards 2026 : गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों...

मौनी रॉय से हरियाणा के अंकल ने पार की छेड़खानी की सारी हदें, ट्रॉमा में हैं एक्ट्रेस, बोली-जब मेरे साथ ऐसा बर्ताव तो नई लड़कियों का भगवान ही मालिक

मौनी रॉय से हरियाणा के अंकल ने पार की छेड़खानी की सारी...

सुपरस्टार शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म किंग की रिलीज डेट आई सामने, बेटे आर्यन ने इंस्टाग्राम पर दिखाया पिता का पावर फुल लुक, लिखा बाप

सुपरस्टार शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म किंग की रिलीज डेट आई सामने,...