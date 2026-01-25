सुपरस्टार शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म किंग की रिलीज डेट आई सामने, बेटे आर्यन ने इंस्टाग्राम पर दिखाया पिता का पावर फुल लुक, लिखा बाप

मुंबई। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Bollywood superstar Shahrukh Khan) की बहुप्रतीक्षित फिल्म किंग (The much-awaited film King) की रिलीज़ डेट सामने आ गई है। शाहरुख खान के बेटे और डायरेक्टर आर्यन खान (Director Aryan Khan) भी अपने पिता के लाखों फैंस की तरह ही इस फिल्म को लेकर उत्साहित हैं। मेकर्स द्वारा किंग का डेट अनाउंसमेंट वीडियो शेयर करने के तुरंत बाद आर्यन ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता के पावरफुल नए लुक पर रिएक्ट किया है। उन्होंने यह वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर री-शेयर किया और लिखा बाप, जिससे सिर्फ एक शब्द में अपनी प्रतिक्रिया बता दी।

शाहरुख खान और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि किंग 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। तारीख के साथ टीम ने फिल्म के नए विज़ुअल्स भी शेयर किए। नए क्लिप में शाहरुख खान एक बोल्ड और इंटेंस अवतार में दिख रहे हैं, जो एक हाई-एक्शन कहानी की ओर इशारा करता है। फिल्म का टाइटल दो नवंबर को शाहरुख खान के जन्मदिन के मौके पर रिवील किया गया था। पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन पर मेकर्स ने फिल्म का एक टीज़र जारी किया था। जिसमें शानदार विज़ुअल्स, तेज़ एक्शन और ज़्यादा इंटेंस वर्शन दिखाया गया था जो दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा था। सिल्वर बालों, तेज़ एक्सप्रेशंस और एक गंभीर अंदाज़ के साथ एक्टर ने एक बेरहम और रहस्यमयी किरदार निभाया। एक खास पल में शाहरुख खान एक ऐसा डायलॉग बोलते हैं जिसने तुरंत दर्शकों का ध्यान खींचा। डायलॉग था कि कितने खून किए, याद नहीं। अच्छे लोग थे या बुरे कभी पूछा नहीं। बस उनकी आंखों में एहसास देखा कि ये उनकी आखिरी सांस है और मैं उसकी वजह हूं। फिल्म किंग को रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स (Red Chillies Entertainment and Marflix Pictures) ने प्रोड्यूस किया है।