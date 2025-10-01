शाहरुख खान पहली बार अरबपतियों की लिस्ट में हुए शामिल , टॉम क्रूज और टेलर स्विफ्ट को पछाड़ा

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता किंग खान शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) पहली बार अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हुए है। टॉम क्रूज और टेलर स्विफ्ट को पीछे छोड़ दिया है। सुपरस्टार की कुल संपत्ति अब 1.4 बिलियन डॉलर (12490 करोड़ रुपये) है। ये आंकड़ा 1 अक्तूबर को हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 (Hurun India Rich List 2025) ने जारी किया है। पहले शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) भारत के सबसे अमीर अभिनेताओं के रूप में जाने जाते थे। अब वह वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर अभिनेताओं में शामिल हो गए हैं।

जानें शाहरुख खान की कहां से हो रही है कमाई?

बता दें कि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट (Red Chillies Entertainment) से आता है। 2002 में स्थापित यह कंपनी कई हिट फिल्मों का निर्माण कर चुकी है और इसमें 500 से अधिक लोग काम करते हैं। किंग खान की संपत्ति केवल कारोबार से ही नहीं, बल्कि उनके भव्य रियल एस्टेट निवेशों से भी बढ़ी है। उनका बांद्रा स्थित 200 करोड़ का आवास, मन्नत, सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा उनके पास लंदन के Park Lane में एक शानदार अपार्टमेंट हैं। इतना ही नहीं, इंग्लैंड में वेकेशन रिट्रीट, बेवर्ली हिल्स में विला है। SRK के पास दिल्ली में भी संपत्ति है और अलीबाग में फार्महाउस है। साथ ही दुबई में भी निवास स्थल है।

बॉलीवुड अमीरों की टॉप लिस्ट

– शाहरुख खान – 12,490 करोड़ रुपये (Red Chillies Entertainment के जरिए)

– जुही चावला & परिवार – 7,790 करोड़ रुपये (Knight Riders Sports में हिस्सेदारी) – ऋतिक रोशन – ₹2,160 करोड़ (ब्रांड HRX)

– करण जौहर & परिवार – 1,880 करोड़ रुपये

– अमिताभ बच्चन & परिवार – 1,630 करोड़ रुपये

लग्जरी कार कलेक्शन

शाहरूख खान के पास बीएमडब्ल्यू, रोल्स-रॉयस, मर्सिडीज-बेंज, ऑडी, बुगाटी, रेंज रोवर जैसी प्रीमियम कारें हैं।