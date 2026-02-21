  1. हिन्दी समाचार
  3. VIDEO: 47 सालों बाद एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन, प्रोमो आया सामने, जाने कब होगी फिल्म होगी रिलीज

सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन एक साथ बड़े पर्दे पर आने वाले हैं। दोनों सुपरस्टार 47 साल बाद एक साथ फिल्म KH x RK में साथ आ रहे है। मेकर्स ने शनिवार को आने वाली फिल्म का प्रोमो वीडियो रिलीज़ किया है। दिलीप कुमार नेल्सन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में म्यूज़िक कंपोज़र अनिरुद्ध रविचंदर का साउंडट्रैक भी है।

मुंबई। सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन एक साथ बड़े पर्दे पर आने वाले हैं। दोनों सुपरस्टार 47 साल बाद एक साथ फिल्म KH x RK में साथ आ रहे है। मेकर्स ने शनिवार को आने वाली फिल्म का प्रोमो वीडियो रिलीज़ किया है। दिलीप कुमार नेल्सन (Dilip Kumar Nelson) के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में म्यूज़िक कंपोज़र अनिरुद्ध रविचंदर (Music composer Anirudh Ravichander) का साउंडट्रैक भी है। फिल्म के प्रोमो में डायरेक्टर का सिग्नेचर टच दिखा, जिसमें नेल्सन का ह्यूमर और अनोखा चार्म दिखाया गया है। क्लिप में इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री के बड़े नामों के बीच मज़ेदार बातचीत है। वीडियो रजनीकांत के स्वैग के साथ खत्म होता है, जिसमें वह बिल्डिंग से निकलने से पहले कमल हासन को स्टाइलिश तरीके से कार की चाबियां देते हैं। फिल्म के ऑफिशियल प्रोडक्शन हाउस, रेड जायंट मूवीज़ ने अपने एक्स हैंडल पर प्रोमो शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि बॉर्न कूल- बिल्ट रेट्रो- इटरनल स्वैग। यह फिल्म 21 फरवरी को रिलीज होगी।

पढ़ें :- पोंगल के त्यौहार पर आएगी सुपरस्टार रजनीकांत की ​फिल्म थलाइवर 173, कमल हसन फिल्म को कर रहे है प्रोड्यूस

रजनीकांत अगली बार फिल्म थलाइवर 173 (Thalaivar 173 movie) में नज़र आएंगे। इस फिल्म को कमल हासन ने सपोर्ट किया है और इसे सिबी चक्रवर्ती डायरेक्ट करेंगे। रजनीकांत को आखिरी बार लोकेश कनगराज की डायरेक्ट की हुई फिल्म कुली में देखा गया था। विशाखापत्तनम डॉक (Visakhapatnam Dock) पर बनी यह फिल्म एक पुराने कुली की कहानी है जो अपने दोस्त की मौत की जांच करते हुए एक स्मगलिंग रैकेट का पता लगाता है। रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म जेलर के सीक्वल की भी पिछले साल घोषणा की गई थी, जिससे फैंस का एक्साइटमेंट और बढ़ गया था। कमल हासन की बात करें तो, एक्टर को आखिरी बार मणिरत्नम की डायरेक्ट की हुई फिल्म ठग लाइफ में देखा गया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया था।

