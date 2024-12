सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन को दी राहत, आपराधिक मानहानि कार्यवाही रद्द की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को केंद्रीय सूचना-प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन (Union Minister of State for Information and Broadcasting L. Murugan) के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द (Quashes Criminal Defamation Proceedings) कर दी।