Sushant Singh Rajput case : CBI की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती देगा परिवार, एजेंसी ने कई अहम सबूतों को किया नजरअंदाज

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के परिवार ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट (Closure Report) को ‘ऊपरी और अधूरी’ बताया है। इसके साथ ही कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के परिवार के वकील का कहना है कि सीबीआई (CBI) ने चार्जशीट के साथ ‘सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट’ नहीं लगाए हैं। वकील ने बताया कि जांच एजेंसी ने कई अहम सबूतों को भी नजरअंदाज किया है।

CBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत ने खुदकुशी की थी और रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) या किसी और आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रिया ने सुशांत के पैसे या सामान में कोई गड़बड़ी नहीं की थी और सुशांत खुद उन्हें ‘परिवार’ कहते थे। लेकिन सुशांत के परिवार के वकील वरुण सिंह का कहना है कि CBI की रिपोर्ट अधूरी है। उन्होंने कहा कि अगर CBI सच दिखाना चाहती, तो उसे चैट, गवाहों के बयान, बैंक रिकॉर्ड और मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में जमा करने चाहिए। यह जांच बस दिखावे की है। हम इसके खिलाफ कोर्ट में विरोध याचिका दाखिल करेंगे।

2020 में मुंबई में अपने फ्लैट में मृत मिले सुशांत

सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput Case) भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित और विवादित मामलों में से एक है। 14 जून 2020 को बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) का शव उनके मुंबई स्थित फ्लैट में फांसी से लटका मिला था। पुलिस ने इसे प्रारंभिक तौर पर आत्महत्या का मामला बताया, लेकिन देशभर में इस पर भारी विवाद और विरोध शुरू हो गया। आरोप लगाया गए की सुशांत राजपूत की हत्या कर उनके शव को लटकाया गया था। शक और तब गहराया जब बिहार पुलिस (Bihar Police) को मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने जांच नहीं करने दिया और सील किये गए रूम में बार बार पुलिस ने दस्तक दी। सुशांत के परिवार ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और अन्य लोगों पर मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया।

रिया चक्रवती हुईं थी गिरफ्तार

इस मामले की जांच मुंबई पुलिस से लेकर पटना पुलिस, फिर सीबीआई (CBI), ईडी (ED) और एनसीबी (NCB) जैसी केंद्रीय एजेंसियों तक पहुंची। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की, जबकि एनसीबी ने बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा किया। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार भी किया गया था।