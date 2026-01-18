  1. हिन्दी समाचार
  3. Suzuki  Gixxer SF 250 and Gixxer 250 : 2026 सुजुकी जिक्सर और जिक्सर एसएफ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने Gixxer SF 250 और Gixxer 250 के लिए 2026 अपडेट लॉन्च किए हैं।

By अनूप कुमार 
Suzuki  Gixxer SF 250 and Gixxer 250 :  सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने Gixxer SF 250 और Gixxer 250 के लिए 2026 अपडेट लॉन्च किए हैं। इस अपडेट के तहत, दोनों मोटरसाइकिलों में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इनमें नए कलर ऑप्शन और नए ग्राफिक्स दिए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी ने कुछ और ओनरशिप बेनिफिट्स की भी घोषणा की है। ये दोनों मोटरसाइकिलें अब भारत में सुजुकी डीलरशिप पर उपलब्ध हैं। इसके दोनों मॉडल्स को नए रंग विकल्प में ग्लास स्पार्कल ब्लैक और पर्ल ग्लेशियर वाइट/मटैलिक मैट प्लैटिनम सिल्वर नंबर 2 शामिल हैं, और ये पहले से उपलब्ध मटैलिक ट्राइटन ब्लू/पर्ल ग्लेशियर वाइट के साथ पेश किए जाएंगे।

पढ़ें :- 1 अप्रैल से कैश लेकर टोल पर पहुंचने वालों की नो एंट्री, सिर्फ FASTag और UPI से होगा भुगतान

एक्स-शोरूम कीमत
कंपनी  ने इंश्योरेंस में बचत और एक्सटेंडेड वारंटी के लाभ देने का भी ऐलान किया है। दोनों मॉडल्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिक्सर SF 250 की कीमत 1,89,768 रुपए (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है और बाइक खरीदने पर ग्राहकों को 12,000 रुपए तक का लाभ मिल सकता है। वहीं, सुजुकी जिक्सर 250 की दिल्ली एक्स-शोरूम कीमत 1,81,517 रुपए है। इस बाइक को खरीदने पर ग्राहकों को 10,000 रुपए तक का लाभ मिल सकता है।

इंजन
इसके अलावा, सुज़ुकी दोनों मॉडल्स पर बिना डाउन पेमेंट वाली ईएमआई स्कीम और बिना कोलेट्रल दिए बाइक खरीदने का मौका दे रहा है, जिसकी ब्याज दरें 7.99 प्रतिशत से शुरू होती हैं। नए रंगों और ऑफर्स के अलावा, बाइक्स में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं हुआ है। दोनों में अभी भी वही 250cc, ऑयल-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 26.2bhp का पावर और 22Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है।

