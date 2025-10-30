Suzuki Vision E-Sky :  सुजुकी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार विज़न ई-स्काई , जानें  कब होगी लॉन्च ?

सुजुकी ने 2025 जापान मोबिलिटी शो में अपनी नई कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार, Vision E-Sky, पेश की। यह कार सुजुकी के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। ये इलेक्ट्रिक वाहन (EV) युग में, खासकर कॉम्पैक्ट सिटी कार सेगमेंट में, गहराई से प्रवेश कर रही है। सुजुकी ने इसे जस्ट राइट मिनी-कार के रूप में डिजाइन किया है, जो सुविधा, परफॉर्मेंस और पर्सनैलिटी का सही बेलेंस पेश करती है। यह सीधे तौर पर इसे एमजी कॉमेट की प्रतिस्पर्धी कार बनाता है। कंपनी इसे वित्त वर्ष 2026 (FY26) तक मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी में है।

Vision e-Sky का डिजाइन सुजुकी की डिजाइन फिलॉसफी Unique, Smart, and Positive पर बेस्ड है। इसका लुक ऐसा बनाया गया है जो देखने में फ्रेंडली और मॉडर्न लगे। यह इसका लगभग 3,395 मिमी लंबी × 1,475 मिमी चौड़ी × 1,625 मिमी ऊँची है।इसके बाहरी हिस्से में आकर्षक एलईडी लाइटिंग एलिमेंट, सी-आकार के डीआरएल, फैले हुए फेंडर, साफ़ सतहें, एयरो-स्टाइल व्हील और टू-टोन रूफलाइन शामिल हैं। यह कार एक बार चार्ज करने पर 270 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है।

यह मॉडल मिनी-कार सेगमेंट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नए स्तर पर ले जाने की दिशा में सुजुकी का बड़ा कदम है जो फ्यूचर में कॉम्पैक्ट ईवी रेसोल्यूशन की शुरुआत बन सकता है।