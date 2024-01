Swachh Survekshan 2024 Live : स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर फिर वन बना नंबर, एमपी स्वच्छ राज्यों में दूसरे स्थान पर

Swachh Survekshan 2024 Live : स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में मध्यप्रदेश के इंदौर शहर (Indore City) ने लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर (Clean City) बने रहने की दौड़ में बाजी मारी है। नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण अवॉर्ड सेरेमनी (Cleanliness Survey Award Ceremony) में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने प्रदेश के सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) को अवार्ड सौंपा। गुजरात के शहर सूरत को भी सबसे स्वच्छ शहर (Clean City) के अवार्ड से नवाजा गया। एमपी के 6 और छत्तीसगढ़ के पांच शहरों को अवार्ड मिले हैं। वहीं, भोपाल को गार्बेज फ्री सिटी का अवार्ड मिला है। वहीं मध्यप्रदेश के अमरकंटक, महू और बुधनी को भी नेशनल अवॉर्ड (National Award) मिला है। इस साल 80 पुरस्कार वितरित होंगे।

