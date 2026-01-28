Sweet potato : सर्दियों में खास ‘शकरकंद की खीर’ , ऊर्जा और फाइबर से भरपूर

Sweet potato : सर्दियों के दिनों में शकरकंद बाजार में आसानी से मिल जाती है। शकरकंद के मीठा और नमकीन आइटम लोग बड़े चाव से खाते है। लोग इसे भूनकर, उबालकर और चाट बनाकर खाते हैं। शकरकंद की खीर की, ये खीर क्रीमी, हल्की मीठी और लाजवाब स्वाद वाली होती है। खाते ही पहली में ही दिल खुश हो उठता है। ध के साथ मिलाकर बनने वाली यह खीर कैल्शियम और प्रोटीन से भी भरपूर हो जाती है। तो अगर आपने इसे एक बार खा लिया तो आप चावल की खीर और गाजर का हलवा भी भूल जाएंगे।

शकरकंद रबड़ी

सर्दियों शकरकंद रबड़ी खास मिठाई है। इसमें भरपूर मात्रा में दूध, शकरकंद, केसर और इलायची डाली जाती है, जिससे यह पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है। इस मिठाई को उबले और मैश किए हुए शकरकंद को दूध, चीनी, इलायची और केसर के साथ पकाकर बनाई जाती है। सेहत का ध्यान रखने वालों के लिए शकरकंद एक बढ़िया विकल्प है।

शकरकंद रबड़ी बनाने की विधि

शकरकंद को उबालकर, छीलकर अच्छी तरह मैश कर लें या कद्दूकस कर लें। इसके बाद उसे एक भारी तले की कढ़ाई में दूध उबालें और उसे गाढ़ा होने तक पकाएं (रबड़ी जैसा)। जब ठीक तरह से पक जाए तब गाढ़े दूध में मैश किया हुआ शकरकंद डालकर अच्छे से मिलाएं।

स्वाद और खुशबू

इसमें चीनी (या गुड़), केसर और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह चलाएं और 3-4 मिनट तक पकाएं।

ठंडा करें

गैस बंद कर दें और रबड़ी को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर फ्रिज में रखें।

परोसें

परोसते समय कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू से सजाकर ठंडा-ठंडा परोसें।