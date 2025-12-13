Sweet potato rabri : सर्दियों की खास मिठाई शकरकंद रबड़ी, ऊर्जा और फाइबर से भरपूर

Sweet potato rabri : सर्दियों शकरकंद रबड़ी खास मिठाई है। इसमें भरपूर मात्रा में दूध, शकरकंद, केसर और इलायची डाली जाती है, जिससे यह पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है। इस मिठाई को उबले और मैश किए हुए शकरकंद को दूध, चीनी, इलायची और केसर के साथ पकाकर बनाई जाती है। सेहत का ध्यान रखने वालों के लिए शकरकंद एक बढ़िया विकल्प है, तो आइए कंबल ओढ़कर इस स्वादिष्ट मिठाई का लुत्फ उठाइए। इसे ठंडी या गरमागरम परोसी जाती है, जिसे मेवों से सजाते हैं। यह बनाने में आसान है और ऊर्जा व फाइबर से भरपूर होती है।

शकरकंद रबड़ी बनाने की विधि

शकरकंद को उबालकर, छीलकर अच्छी तरह मैश कर लें या कद्दूकस कर लें। इसके बाद उसे एक भारी तले की कढ़ाई में दूध उबालें और उसे गाढ़ा होने तक पकाएं (रबड़ी जैसा)। जब ठीक तरह से पक जाए तब गाढ़े दूध में मैश किया हुआ शकरकंद डालकर अच्छे से मिलाएं।

स्वाद और खुशबू: इसमें चीनी (या गुड़), केसर और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह चलाएं और 3-4 मिनट तक पकाएं।

ठंडा करें: गैस बंद कर दें और रबड़ी को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर फ्रिज में रखें।

परोसें: परोसते समय कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू से सजाकर ठंडा-ठंडा परोसें।