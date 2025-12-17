T20 Rankings Update: कप्तान सूर्य कुमार यादव टॉप-10 से बाहर होने की कगार पर, तिलक-दुबे ने लगाई छलांग

ICC T20 Rankings Update: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20आई सीरीज का चौथा मैच बुधवार शाम लखनऊ में खेला जाना है। इससे पहले आईसीसी ने टी20आई फॉर्मेट की नई रैंकिंग्स जारी की है। जिसमें भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवती अभी भी पहले नंबर पर बने हुए हैं। जबकि तिलक वर्मा ने दो स्थानों की छलांग लगाकर टॉप-5 में पहुंच चुके हैं। वहीं, पिछले एक साल खराब प्रदर्शन के चलते भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव अब टॉप 10 से बाहर होने की कगार पहुंच गए हैं।

आईसीसी की ओर से जारी टी20 की नई रैंकिंग के अनुसार, अभिषेक शर्मा 909 रेटिंग के पहले नंबर की कुर्सी पर ​बरकरार हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के​ फिल साल्ट (849 रेटिंग), तीसरे नंबर पर श्रीलंका के पथुम निसंका (779 रेटिंग) और चौथे नंबर पर भारत के तिलक वर्मा (774 रेटिंग) हैं। तिलक ने दो पायदान की छ्लांग लगाई है। वहीं, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव एक पायदान नीचे खिसक गए हैं। वह 669 रेटिंग के साथ अब 10वें पायदान पर हैं। सूर्या 2023 में आखिरी बार टी20आई में नंबर-1 बल्लेबाज बनें थे, लेकिन बीते एक साल से उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा है।

गेंदबाजों की बात करें तो भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने ICC मेन्स T20I बॉलर रैंकिंग में टॉप पर अपनी बढ़त बढ़ा ली है और करियर की बेस्ट रेटिंग के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। चक्रवर्ती ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर चल रही पांच मैचों की T20I सीरीज़ में लगातार तीसरी बार दो विकेट लेने के बाद 818 पॉइंट्स की नई बेस्ट रेटिंग हासिल की है। पाकिस्तान के सैम अयूब पिछले हफ़्ते कोई इंटरनेशनल मैच न खेलने के बावजूद T20I ऑलराउंडरों की रैंकिंग में टॉप पर मामूली बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि भारत के शिवम दुबे इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा आगे बढ़े हैं और दो पायदान ऊपर चढ़कर 16वें स्थान पर आ गए हैं।