  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. T20 World Cup 2026 : बांग्लादेश ने विश्वकप का किया बॉयकॉट, अब क्या करेगा ICC?

T20 World Cup 2026 : बांग्लादेश ने विश्वकप का किया बॉयकॉट, अब क्या करेगा ICC?

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने टी 20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट का फैसला लिया है। बांग्लादेश सरकार ने बयान जारी कर कहा कि उनकी टीम वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर रही है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने टी 20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट का फैसला लिया है। बांग्लादेश सरकार ने बयान जारी कर कहा कि उनकी टीम वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल (ICC) की चेतावनी और अल्टीमेटम के बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) खिलाड़ियों और अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर अपने रुख पर कायम रहने का फैसला किया है। बांग्लादेश ने साफ कर दिया है कि जब तक मैचों का वेन्यू भारत से बदलकर श्रीलंका नहीं किया जाता, तब तक टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी।

पढ़ें :- T20 World Cup 2026 : भारत में विश्वकप खेलने के लिए तैयार बांग्लादेश? सरकार से चर्चा की खबर

हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते : आसिफ नज़रुल

खिलाड़ियों के साथ अहम बैठक के बाद बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने ICC पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ICC ने बांग्लादेश के साथ न्याय नहीं किया है और खिलाड़ियों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। आसिफ नज़रुल के मुताबिक- सरकार, क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी तीनों एक मत हैं कि सुरक्षा से किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जाएगा। आसिफ नज़रुल ने साफ शब्दों में कहा कि हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे। दुनिया को यह भी समझना चाहिए कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो उसके क्या नतीजे होंगे? हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते।

बैठक के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी दोहराया कि उनका फैसला अटल है. बोर्ड का कहना है कि मौजूदा हालात में भारत जाकर खेलना सुरक्षित नहीं है और इसलिए वेन्यू बदलकर श्रीलंका किया जाना चाहिए। हालांकि ICC ने पहले ही साफ कर दिया है कि टूर्नामेंट के मैच भारत से बाहर नहीं ले जाए जाएंगे। ICC की इस सख्त चेतावनी के बाद भी बांग्लादेश ने अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इस पूरे विवाद के चलते T20 वर्ल्ड कप पर संकट के बादल गहराते नजर आ रहे हैं। अब सबकी नजर ICC के अगले कदम और इस टकराव के समाधान पर टिकी हुई है।

पढ़ें :- IND vs NZ Live : न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, भारत को दिया बल्लेबाजी का न्योता, हार्दिक-बुमराह की वापसी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

T20 World Cup 2026 : बांग्लादेश ने विश्वकप का किया बॉयकॉट, अब क्या करेगा ICC?

T20 World Cup 2026 : बांग्लादेश ने विश्वकप का किया बॉयकॉट, अब...

Video : कोहली का डांस देख हंसीं अनुष्का, चलिए दुबई के शांत रेगिस्तानों, खूबसूरत बीचों और रंग-बिरंगी गलियों की सैर पर

Video : कोहली का डांस देख हंसीं अनुष्का, चलिए दुबई के शांत...

T20 World Cup 2026 : भारत में विश्वकप खेलने के लिए तैयार बांग्लादेश? सरकार से चर्चा की खबर

T20 World Cup 2026 : भारत में विश्वकप खेलने के लिए तैयार...

IND vs NZ Live : न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, भारत को दिया बल्लेबाजी का न्योता, हार्दिक-बुमराह की वापसी

IND vs NZ Live : न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, भारत को दिया...

T20 WC 2026 : ICC ने बांग्लादेश को फिर दिया अल्टीमेटम, 'भारत में खेलो या बाहर होने' पर एक दिन में लो फैसला

T20 WC 2026 : ICC ने बांग्लादेश को फिर दिया अल्टीमेटम, 'भारत...

यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग की पहली तीन फ्रेंचाइजी का ऐलान, स्टीव वॉ और मैक्सवेल बनें टीम मालिक

यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग की पहली तीन फ्रेंचाइजी का ऐलान, स्टीव वॉ...