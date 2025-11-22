T20 World Cup 2026: आईसीसी ने 20 टीमों को चार ग्रुप में बांटा, जानें- भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी या नहीं

T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में किया जाना है। जिसमें टॉप- 20 रैंकिंग वाली 20 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। टूर्नामेंट के लिए शेड्यूल का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन शुरुआत दौर के मैचों की तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं। जहां प्रत्येक टीम को चार ग्रुप स्टेज के मैच खेलने होंगे और इस बार भी भारत-पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। इसका मतलब है कि दोनों टीमों के बीच कम से कम एक मैच तय है।

क्रिकबज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पांच-पांच टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है, और यह तर्क दिया जा सकता है कि शुरुआती स्टेज में कई ‘ग्रुप्स ऑफ़ डेथ’ हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि टॉप रैंक वाली भारत को, शायद, एक आसान क्लस्टर में रखा गया है – कुछ ऐसा जो पाकिस्तान भी दावा कर सकता है – लेकिन श्रीलंका शायद उतना लकी महसूस न करे। आइलैंड देश श्रीलंका (ICC रैंकिंग में नंबर 8) को तीन और फुल-मेंबर टेस्ट खेलने वाली टीमों – ऑस्ट्रेलिया (नंबर 2), ज़िम्बाब्वे (नंबर 11) और आयरलैंड (नंबर 12) – के साथ-साथ ओमान (नंबर 20) के साथ ग्रुप में रखा गया है। यह ग्रुप बहुत मुश्किल हो सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत को पाकिस्तान, नीदरलैंड्स (No 13), नामीबिया (No 15) और USA (No 18) के साथ पांच टीमों के ग्रुप में रखा गया है। भारत अपने वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत यूएसए के खिलाफ करेगा, उसके बाद नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ लीग मैच होंगे। पहले से तय एग्रीमेंट के मुताबिक, इंडिया-पाकिस्तान का बड़ा मैच कोलंबो में खेला जाएगा। क्रिकबज के अनुसार, पूर्व चैंपियन टीमें इंग्लैंड (No 3) और वेस्ट इंडीज़ (No 6) को बांग्लादेश (No 9), नेपाल (No 17) और दुनिया की 28वीं रैंक वाली टीम इटली के साथ रखा गया है। रनर-अप साउथ अफ्रीका (No 5) को न्यूज़ीलैंड (No 4), अफ़गानिस्तान (No 10), यूएई (No 16) और कनाडा (No 18) के ग्रुप में है।