  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. T20 World Cup 2026 : बहिष्कार की धमकी देकर पलटा पाक, विश्व कप टीम का किया एलान, बाबर और शाहीन को मिली जगह

T20 World Cup 2026 : बहिष्कार की धमकी देकर पलटा पाक, विश्व कप टीम का किया एलान, बाबर और शाहीन को मिली जगह

Pakistan T20 World Cup 2026 Squad: पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) के लिए रविवार को अपने स्कॉड का ऐलान कर दिया। सलमान आगा (Salman Aga) 15 सदस्यीय टीम की कमान संभालेंगे। खराब फॉर्म के बावजूद अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) को स्कॉड में शामिल किया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Pakistan T20 World Cup 2026 Squad: पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) के लिए रविवार को अपने स्कॉड का ऐलान कर दिया। सलमान आगा (Salman Aga) 15 सदस्यीय टीम की कमान संभालेंगे। खराब फॉर्म के बावजूद अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) को स्कॉड में शामिल किया गया है। वह हाल ही में टी20 क्रिकेट में खराब फॉर्म से जूझते हुए नजर आए। स्टार पेसर हारिस रऊफ (Star pacer Haris Rauf) और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान (Wicketkeeper: Mohammad Rizwan) को ड्रॉप कर दिया गया। बाबर की तरह रिजवान भी ऑस्ट्रेलिया मे बिग बैश लीग (BBL) में फ्लॉप रहे थे।

पढ़ें :- बांग्लादेश क्रिकेट विवाद में कूदे शाहिद अफरीदी, आईसीसी पर खड़े किए सवाल, जानें क्या कहा?

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना वाला टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup ) सात फरवरी से शुरू होगा। पाकिस्तान टीम अपने सभी मैच श्रीलंका की सरजमीं पर खेलेगी। 2009 सबसे छोटे फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जीतने वाली पाकिस्तान टीम ग्रुप ए का हिस्सा है, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन भारत, नीदरलैंड्स, अमेरिका और नामीबिया है। पाकिस्तान सात फरवरी को पहले मैच में नीदरलैंड्स से भिड़ेगा। वहीं, पाकिस्तान और भारत के बीच हाई वोल्टेज मैच 15 फरवरी को कोलंबो में होगा।

हारिस रऊफ (Haris Rauf) की गैरमौजूदगी में शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) और नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर पर तेज गेंदबाजी का दारोमदार होगा। स्पिन विभाग का जिम्मा अबरार अहमद के कंधों पर होगा। शादाब खान अहम भूमिका निभाएंगे। स्क्वॉड में शादाब समेत फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज जैसे ऑलराउंडर हैं। बाबर के अलावा फखर जमान, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब और सलमान आगामी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के मुख्य बल्लेबाज होंगे। उस्मान खान को बैकअप विकेटकीपर हैं।

पाकिस्तान ने लगभग वैसी ही चुनी है, जो 29 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20I सीरीज खेलेगी। टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup ) स्क्वॉड में सिर्फ सलमान मिर्जा का नाम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ मोहसिन नकवी ने शनिवार को अपनी टीम के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर सस्पेंस बढ़ दिया था। उन्होंने बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup ) से हटने के बाद कहा कि पाकिस्तान टीम की भागीदारी पर अंतिम फैसला देश की सरकार करेगी।

बता दें कि बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत की यात्रा से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया।

पढ़ें :- बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बर्बाद होने की राह पर, अब BCCI का काउंटर अटैक, टीम इंडिया का दौरा किया रद्द!

टी20 वर्ल्ड 2026 के लिए पाकिस्तान का स्कॉड: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेट कीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

टीम इंडिया को T20I में रास नहीं आता यह मैदान, गुवाहाटी में सिर्फ नसीब हुई है एक जीत, सूर्या ब्रिगेड के पास है रिकॉर्ड सुधारने का बेहतर मौका

टीम इंडिया को T20I में रास नहीं आता यह मैदान, गुवाहाटी में...

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अब किसके संग जुड़ा का नाम? लेटेस्ट वीडियो से सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अब किसके संग जुड़ा का नाम? लेटेस्ट वीडियो...

बांग्लादेश क्रिकेट विवाद में कूदे शाहिद अफरीदी, आईसीसी पर खड़े किए सवाल, जानें क्या कहा?

बांग्लादेश क्रिकेट विवाद में कूदे शाहिद अफरीदी, आईसीसी पर खड़े किए सवाल,...

T20 World Cup 2026 : बहिष्कार की धमकी देकर पलटा पाक, विश्व कप टीम का किया एलान, बाबर और शाहीन को मिली जगह

T20 World Cup 2026 : बहिष्कार की धमकी देकर पलटा पाक, विश्व...

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बर्बाद होने की राह पर, अब BCCI का काउंटर अटैक, टीम इंडिया का दौरा किया रद्द!

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बर्बाद होने की राह पर, अब BCCI का काउंटर...

ICC T20 World Cup : आईसीसी ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का नया शेड्यूल किया जारी, बांग्लादेश हुआ आउट तो स्कॉटलैंड की लगी लाटरी

ICC T20 World Cup : आईसीसी ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का...