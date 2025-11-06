T20 World Cup 2026 Venue: अहमदाबाद में खेला जाएगा फाइनल; भारत के 5 बड़े शहर करेंगे टी20 वर्ल्ड कप के मैचों की मेजबानी

T20 World Cup 2026 Venue: आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब करीब चार महीनों का वक्त रह गया है। जिसकी संयुक्त मेजबानी भारत और श्रीलंका करने वाले हैं। टूर्नामेंट के लिए आयोजन स्थलों की घोषणा अभी तक नहीं की गयी है। आईसीसी आने वाले दिनों में शेड्यूल की घोषणा कर सकता है। हालांकि, भारत के पांच बड़े शहरों में टूर्नामेंट के मैच खेले जा सकते हैं। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों के बीच हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप की तुलना में इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कम शहरों में खेला जाएगा और प्रत्येक स्थल पर कम से कम छह मैच खेले जाने की उम्मीद है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल की मेज़बानी के लिए चुना गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई ने अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को चुना है। पता चला है कि श्रीलंका के तीन स्टेडियम मैचों की मेज़बानी करेंगे, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वे कौन से स्थल होंगे।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस बात यह बात स्पष्टता नहीं है कि बेंगलुरु और लखनऊ को मैचों की मेज़बानी के लिए चुना जाएगा या नहीं, क्योंकि भारत और श्रीलंका इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करेंगे। बीसीसीआई पहले ही तय कर चुका है कि जिन जगहों पर आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, उन्हें मेंस टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए नहीं चुना जाएगा। गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, इंदौर और नवी मुंबई ने भारत में विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के मैचों की मेज़बानी की थी।

इस बीच, आईसीसी ने बीसीसीआई को स्पष्ट कर दिया है कि अगर श्रीलंका सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करता है, तो पड़ोसी देश कोलंबो में खेलेगा। और अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, तो टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला किसी तटस्थ स्थान पर खेला जाएगा। भारतीय बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच पहले हुए समझौते के तहत कोलंबो में खेला जाएगा।