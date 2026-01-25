 T20 World Cup : बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने  ICC  के टी20 विश्व कप संबंधी फैसले पर तोड़ी चुप्पी , कहा- ‘T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना स्वीकार

T20 World Cup : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेकर बड़ा मोड़ आ गया है। कुछ दिनों क्रिकेट जगत में मची हलचल के बीच T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के उस फैसले को स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया गया है। ICC ने पुष्टि की थी कि भारत और श्रीलंका में अगले महीने होने वाले इस टूर्नामेंट में अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड हिस्सा लेगा।

शनिवार को ICC को अंतिम समय में यह बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि बांग्लादेश ने भारत में अपनी टीम न भेजने के अपने रुख पर अडिग रहते हुए सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया, हालांकि एक स्वतंत्र सुरक्षा आकलन में किसी विशिष्ट खतरे की बात सामने नहीं आई थी। स्कॉटलैंड को टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप बी में बांग्लादेश की जगह दी गई है।

इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए BCB ने कहा कि वह आईसीसी बोर्ड के अंतिम फैसले का सम्मान करता है, भले ही उसकी मांगों को नहीं माना गया। ICC की ओर से बांग्लादेश के मैच किसी अन्य देश में शिफ्ट करने या ग्रुप बदलने से इनकार के बाद बोर्ड के पास इस फैसले को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

BCB मीडिया कमेटी के चेयरमैन अमजद हुसैन ने कहा कि इस स्थिति तक पहुंचने से पहले बोर्ड ने हर संभव कोशिश की। उन्होंने कहा, ‘हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हम ICC बोर्ड का पूरा सम्मान करते हैं। बोर्ड की बहुमत राय यह थी कि मैच को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी हमने अपने स्तर पर अनुरोध किए, लेकिन जब वे इसे करने को तैयार नहीं हैं, तो हमारे पास और कुछ करने को नहीं बचता।’

बांग्लादेश अब अपील नहीं करेगा

बांग्लादेश लगातार यह रुख अपनाता रहा कि टीम के लिए भारत यात्रा सुरक्षित नहीं है और इस रुख को बांग्लादेश सरकार की सलाह का भी समर्थन हासिल था। अमजद हुसैन ने पुष्टि की कि अब BCB ने ICC के फैसले को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है और किसी भी तरह की अपील या मध्यस्थता की प्रक्रिया में नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘हमने ICC बोर्ड के फैसले को स्वीकार कर लिया है। ICC ने साफ कहा है कि हम न तो भारत जाकर खेल सकते हैं और ना ही हमारे मैच श्रीलंका शिफ्ट किए जा सकते हैं। ऐसे में हम किसी अलग Mediation या अन्य प्रक्रिया में नहीं जा रहे हैं। हमने सरकार से बात की है। सरकार का कहना है कि World Cup खेलने भारत जाना हमारे खिलाड़ियों, पत्रकारों और टीम के साथ जाने वाले सभी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं होगा।’

ICC के फैसले पर मुहर

बांग्लादेश के बाहर होने की औपचारिक पुष्टि तब हुई, जब ICC ने दुबई में हुई एक अहम बैठक के बाद BCB को पत्र भेजा। इस बैठक की अध्यक्षता ICC चेयरमैन जय शाह ने की थी। आखिरी प्रयास के तौर पर BCB ने मामले को ICC की विवाद समाधान कमेटी के पास भेजने का अनुरोध किया था, लेकिन कमेटी ने स्पष्ट किया कि वह अपील मंच के रूप में काम नहीं कर सकती। इसके बाद ICC के फैसले पर मुहर लग गई।