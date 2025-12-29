T20Is World Record: भूटान के गेंदबाज सोमन येशे ने टी20 क्रिकेट में मचाई सनसनी, एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेकर रचा इतिहास

T20Is Bowling World Record: भूटान को क्रिकेट जगत की बड़ी टीमों में भले ही गिनती न होती हो, लेकिन, इस टीम के युवा लेफ्ट-आर्म स्पिनर सोमन येशले ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। येशले ने T20 मैच में आठ विकेट लेकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। उनसे पहले किसी भी गेंदबाज ने एक मैच में इतने विकेट नहीं लिए थे।

भूटान के 22 साल के लेफ्ट-आर्म स्पिनर येशले ने म्यांमार के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया और गेम के सबसे छोटे फॉर्मेट में पहली बार अपने चार ओवर में सात रन देकर आठ विकेट लिए। उनकी शानदार गेंदबाजी की वजह से म्यांमार 127 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 45 रन पर ऑल आउट हो गया। भूटान ने T20I सीरीज़ 5-0 से जीती और 22 साल के इस खिलाड़ी ने सीरीज़ में 13 विकेट लिए। येशे ने 2022 में मलेशिया के खिलाफ अपने T20I डेब्यू में तीन विकेट लिए थे और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, 35 मैचों में 38 विकेट लिए हैं।

T20I क्रिकेट में छह गेंदबाजों ने सात विकेट लिए हैं जिनमें दो पुरुषों के क्रिकेट में और चार महिलाओं के क्रिकेट में शामिल हैं। इंडोनेशिया की रोहमलिया के नाम 2024 में मंगोलिया के खिलाफ महिलाओं के T20I क्रिकेट में सात विकेट बिना कोई रन दिए सबसे अच्छा प्रदर्शन है, जबकि पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछला सबसे अच्छा प्रदर्शन स्याजरुल इद्रस का था जिन्होंने मलेशिया के लिए चीन के खिलाफ 8 रन देकर सात विकेट लिए थे।