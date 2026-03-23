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Tamil Nadu NDA Seat-Sharing : तमिलनाडु चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का हुआ बंटवारा, AIADMK ने भाजपा को दी इतनी सीटें

Tamil Nadu Elections : आगामी तमिलनाडु चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। एनडीए में चुनावी समझौते के तहत, AIADMK ने 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा को 27 सीटें, PMK को 18 और AMMK को 11 सीटें आवंटित की हैं। बाकी सीटों पर AIADMK खुद चुनाव लड़ेगी।

By Abhimanyu 
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Tamil Nadu Elections NDA Seat-Sharing : आगामी तमिलनाडु चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। एनडीए में चुनावी समझौते के तहत, AIADMK ने 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा को 27 सीटें, PMK को 18 और AMMK को 11 सीटें आवंटित की हैं। बाकी सीटों पर AIADMK खुद चुनाव लड़ेगी।

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एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी, केंद्रीय मंत्री और भाजपा तमिलनाडु चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल, राज्य बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंथ्रान, पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास, एएमएमके महासचिव टीटीवी दिनाकरन एनडीए गठबंधन की बैठक के लिए एआईएडीएमके मुख्यालय में पहुंचे। पीटीआई के अनुसार, BJP नेता पीयूष गोयल और AIADMK प्रमुख पलानीस्वामी ने चेन्नई स्थित AIADMK मुख्यालय में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी गठबंधन पर हस्ताक्षर किए।

इसके साथ ही, 23 अप्रैल, 2026 को होने वाले आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों (एक ही चरण में मतदान, जिसके परिणाम 4 मई को घोषित होंगे) के लिए सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। भाजपा के तमिलनाडु प्रभारी के तौर पर पीयूष गोयल, पहले हुई बैठकों के बाद, इस गठबंधन को तेज़ी से आगे बढ़ाने और पक्का करने के लिए चेन्नई पहुंचे।

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