साउथ और बॉलीवुड की चमकदार दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी तनिषा सिंह की दुबई में नई उड़ान

मुंबई। मुंबई से दुबई तक फैली यह कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी महिला उद्यमी की है। साउथ और बॉलीवुड की चमकदार दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी तनिषा सिंह अब अंतरराष्ट्रीय रियल एस्टेट सेक्टर में भारतीय निवेशकों के लिए नए अवसरों के दरवाज़े खोल रही हैं। अभिनय की रोशनी से निकलकर उन्होंने स्काईलाइन की ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लिया है और इस नई पारी में भी वही आत्मविश्वास, वही रणनीति और वही प्रभावशाली व्यक्तित्व नजर आता है।

अभिनय से उद्यमिता तक का सफर

पूर्व मिस इंडिया रनर-अप (2004) रहीं तनिषा सिंह ने साउथ इंडस्ट्री की 5 फिल्मों और बॉलीवुड की 4 फिल्मों में काम कर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। 20 से अधिक बहुभाषी म्यूजिक वीडियोज़ में उनकी मौजूदगी ने उन्हें व्यापक दर्शक वर्ग के बीच लोकप्रिय बनाया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और आत्मविश्वास ने उन्हें एक अलग पहचान दी।

लेकिन तनिषा का सफर यहीं नहीं रुका। अभिनय के साथ-साथ उन्होंने होस्ट, एंकर, सिंगर और प्रोड्यूसर के रूप में भी खुद को स्थापित किया। उनके इंस्टाग्राम टॉक शो “टी विथ तनीषा सिंह”ने इंडस्ट्री के कई चर्चित चेहरों को एक मंच पर लाकर संवाद की नई परंपरा शुरू की।

प्रोडक्शन हाउस से बिजनेस लीडरशिप तक

अपने प्रोडक्शन हाउस के प्रबंधन ने तनिषा को टीम लीडरशिप, बजट मैनेजमेंट और कंटेंट डेवलपमेंट की गहरी समझ दी। रचनात्मकता और व्यावसायिक रणनीति का संतुलन साधते हुए उन्होंने यह साबित किया कि कला और व्यवसाय एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं।

यही अनुभव उन्हें उद्यमिता की ओर ले गया—जहां उन्होंने जोखिम लेने, बाजार को समझने और दीर्घकालिक दृष्टि विकसित करने की कला सीखी।

दुबई में रियल एस्टेट प्लानिंग की नई पारी

वर्तमान में तनिषा दुबई में रियल एस्टेट प्लानिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वह भारतीय निवेशकों को रणनीतिक प्रॉपर्टी अवसरों की पहचान कराने में मदद कर रही हैं। प्रॉपर्टी अधिग्रहण से लेकर निवेश संरचना और मार्केट गाइडेंस तक, उनका फोकस निवेशकों के पोर्टफोलियो को वैश्विक स्तर पर मजबूत और विविध बनाना है। उनका मानना है कि आज का निवेशक सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा और दीर्घकालिक मूल्य चाहता है और यही सोच उन्हें इस क्षेत्र में अलग पहचान दिला रही है।

पारिवारिक व्यवसाय और व्यक्तिगत ब्रांडिंग

तनिषा अपने पारिवारिक व्यवसाय में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जहां वह संचालन, ब्रांडिंग और दीर्घकालिक रणनीति पर ध्यान देती हैं। एक निवेशक के रूप में वह संतुलित और विविध वित्तीय योजना में विश्वास रखती हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से वह अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग को मजबूत कर रही हैं। एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में वह पैनल चर्चाओं, इंटरव्यू और लाइव इवेंट्स में मनोरंजन, उद्यमिता और निवेश से जुड़े अपने अनुभव साझा करती रहती हैं।

सिल्वर स्क्रीन से स्काईलाइन तक…

फिल्मों और संगीत की दुनिया से लेकर अंतरराष्ट्रीय रियल एस्टेट तक, तनिषा सिंह की यात्रा एक प्रेरक उदाहरण है कि कैसे प्रतिभा, दृष्टि और साहस मिलकर नई ऊंचाइयों को जन्म देते हैं। यह सिर्फ करियर बदलाव नहीं, बल्कि एक सोच का विस्तार है, जहां रील लाइफ की स्टार अब रियल लाइफ की स्ट्रैटेजिस्ट बनकर उभर रही।