 Tata CNG Car : टाटा की सबसे सस्ती सीएनजी कार की कीमत है इतनी  ,  1 केजी में दौड़ती है 28.06 किलोमीटर

सीएनजी कारों की प्रतिस्पर्धा में टाटा की सबसे सस्ती सीएनजी कार बाजार में तहलका मचा रही है। ग्राहकों को हर लिहाज पसंद आ रही है। टाटा की सबसे सस्ती सीएनजी कार का नाम है, Tata Tiago। ये कंपनी की पॉपुलर हैचबैक है जिसे हैचबैक सेगमेंट में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस कार की कीमत वैसे तो 4 लाख 57 हजार रुपए (एक्स शोरूम) से शुरू होती है लेकिन इस गाड़ी के सबसे सस्ते सीएनजी वेरिएंट के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे? आइए जानते हैं।

Tata Tiago CNG Price in India

टियागो के CNG variant की बात करें तो इस गाड़ी की कीमत 5,48,990 रुपए (एक्स शोरूम) से शुरू होती है। टाटा की सबसे सस्ती CNG Car की कीमत इतनी है, इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन और बाकी चार्ज भी देने होंगे। वहीं, अगर कोई व्यक्ति सीएनजी में टॉप वेरिएंट खरीदता है तो उस व्यक्ति को 8,09,690 रुपए (एक्स शोरूम) खर्च करने होंगे। इस प्राइस रेंज में टियागो की टक्कर Hyundai Grand i10 Nios, Celerio CNG जैसे मॉडल्स से होती है।

टियागो सुरक्षा रेटिंग

टाटा की इस हैचबैक को Global NCAP में एडल्ट सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है तो वहीं चाइल्ड सेफ्टी में इस गाड़ी को 3 स्टार रेटिंग मिली हुई है। इस गाड़ी में एक से बढ़कर एक कमाल के फीचर्स भी मिलते हैं।

Tiago Features

सेफ्टी के लिए फ्रंट डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टैबलिटी प्रोग्राम, ISOFIX चाइल्ड सीट सपोर्ट, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, हिल होल्ड कंट्रोल, बड़ी टचस्क्रीन वाला इंफोटेंमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, ऐपल कारप्ले, 4 स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल, फुली ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो फोल्ड ORVM, क्रूज कंट्रोल, फॉलो मी होम हेडलैंप्सस, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और 242 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।