  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3.  Tata CNG Car : टाटा की सबसे सस्ती सीएनजी कार की कीमत है इतनी  ,  1 केजी में दौड़ती है 28.06 किलोमीटर

 Tata CNG Car : टाटा की सबसे सस्ती सीएनजी कार की कीमत है इतनी  ,  1 केजी में दौड़ती है 28.06 किलोमीटर

सीएनजी कारों की प्रतिस्पर्धा में टाटा की सबसे सस्ती सीएनजी कार बाजार में तहलका मचा रही है। ग्राहकों को हर लिहाज पसंद आ रही है।  

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

 Tata CNG Car : टाटा की सबसे सस्ती सीएनजी कार की कीमत है इतनी  ,  1 केजी में दौड़ती है 28.06 किलोमीटर

 Tata CNG Car : टाटा की सबसे सस्ती सीएनजी कार की कीमत...

Yamaha Fascino, RayZR recalled : भारत में Yamaha Fascino और RayZR को किया गया रिकॉल , जानें कारण

Yamaha Fascino, RayZR recalled : भारत में Yamaha Fascino और RayZR को...

Renault Duster :  रेनॉल्ट डस्टर का नया मॉडल 26 जनवरी को होगा लॉन्च ,  जानें कीमत और खासियत

Renault Duster :  रेनॉल्ट डस्टर का नया मॉडल 26 जनवरी को होगा...

Tata Nexon electric SUV update :  टाटा नेक्सन ईवी में यह नया विकल्प जोड़ा गया है ,  जानें फीचर्स और रेंज

Tata Nexon electric SUV update :  टाटा नेक्सन ईवी में यह नया...

Nissan budget 7-seater Gravite MPV : निसान की बजट 7-सीटर ग्रेविटे एमपीवी जल्द लॉन्च होने वाली है , जानें खासियत

Nissan budget 7-seater Gravite MPV : निसान की बजट 7-सीटर ग्रेविटे एमपीवी...

Honda Recall CBR650R : होंडा सीबीआर650आर और सीबी1000 हॉर्नेट SP में आई खराबी , कंपनी ने जारी किया रिकॉल  

Honda Recall CBR650R : होंडा सीबीआर650आर और सीबी1000 हॉर्नेट SP में आई...