Tata Curve Range : टाटा मोटर्स ने कर्व रेंज को नए फीचर्स के साथ किया अपडेट ,  जानें इंजन और कीमत

दिग्गज आटो कंपनी टाटा मोटर्स ने कर्व रेंज को नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है। ये कर्व ICE के Accomplished और EV के Accomplished और एम्पॉवर्ड वेरिएंट में मिलेंगे।

एर्गोविंग हेडरेस्ट

इस गाड़ी में अब भारत की पहली R-कम्फर्ट सीट्स विद पैसिव वेंटिलेशन, सेरेनिटी स्क्रीन रियर सनशेड और EasySlip cup docks on the rear armrest के साथ आएगी।

इसके अलावा ट्विन-जोन क्लाइमेट कंसीयज AC भी है, जबकि EV वर्जन में प्योर कंफर्ट रियर को-पैसेंजर फुटरेस्ट और एर्गोविंग हेडरेस्ट भी है।

इंटीरियर में बदलाव

इस कूपे-SUV में डैशबोर्ड सफेद कार्बन फाइबर फिनिश में उपलब्ध है, जबकि समग्र अपहोल्स्ट्री अब हल्के रंग की ललितपुर ग्रे और आलीशान Benecke-Calico Leatherette Seats के साथ उपलब्ध है।

फीचर्स

टाटा कर्व में Mood Lighting के साथ Voice activated panoramic sunroof, जेस्चर-एक्टिवेटेड पावर्ड टेलगेट और 12.3-इंच हरमन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से लैस है।इसके अलावा 9-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, आर्केड। EV और 500-लीटर का बूट स्पेस उपलब्ध है। सुरक्षा के लिए लेवल-2 ADAS तकनीक वाले फीचर्स से लैस है।

डीजल इंजन

कर्व ICE में 1.2-लीटर, रेवोट्रॉन पेट्रोल (118bhp/170Nm) और 1.5-लीटर क्रायोजेट डीजल इंजन (116bhp/260Nm) दिए गए हैं। ये इंजन 6-स्पीड मैनुअल और DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों में उपलब्ध हैं।

बैटरी पैक

कर्व EV में 45kWh और 55kWh के बैटरी पैक उपलब्ध हैं, जिनका पावर आउटपुट क्रमशः 147bhp और 164bhp है, जबकि दोनों battery pack का टॉर्क आउटपुट 210Nm ही रहता है। ICE मॉडल के Accomplished Variant की कीमत 14.55 लाख रुपये और EV के अकंप्लिश्ड और एम्पॉवर्ड की 18.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।