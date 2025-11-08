Tata Harrier-Safari Bumper Discount :  टाटा की इन गाड़ियों पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, जानें  कितनी बचत होगी

Tata Harrier-Safari Bumper Discount : अगर आप एडवेंचर और ऑफ रोड़ के शौकीन है तो इस महीने कार खरीदने का सुनहरा मौका है। टाटा मोटर्स इस महीने नई हैरियर और सफारी में भारी डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि ये आकर्षक ऑफर MY2024 और MY2025 स्टॉक पर नकद छूट, कॉर्पोरेट ऑफर और एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस के रूप में दिए जा रहे हैं।

Harrier and Safari Discounts

हैरियर और सफारी के मिड-स्पेक एडवेंचर ट्रिम्स पर डीलर ₹1.75 लाख तक की छूट दे रहे हैं, जो पिछले महीने के मुकाबले ₹92,000 तक अधिक है।

एंट्री-लेवल स्मार्ट ट्रिम्स: ₹50,000 तक की छूट।

लोअर-स्पेक प्योर ट्रिम्स: ₹1.25 लाख तक का लाभ।

टॉप-स्पेक फियरलेस और एक्म्प्लिश्ड ट्रिम्स: ₹75,000 से ₹1.25 लाख तक के ऑफर।

Altroz ​​and Punch discounts

Altroz: हुंडई i20 और मारुति बलेनो को टक्कर देने वाली अल्ट्रोज़ के प्री-फेसलिफ्ट स्टॉक पर इस महीने कुल ₹1 लाख की छूट है, जबकि रेसर पर यह छूट ₹1.35 लाख तक पहुँच गई है।

punch: टाटा की छोटी एसयूवी पंच के MY2025 स्टॉक पर नकद, लॉयल्टी और एक्सचेंज बोनस मिलाकर ₹40,000 तक का लाभ मिल रहा है, जो पिछले महीने से ₹12,000 अधिक है।

टाटा की सबसे सस्ती कारें Tiago Hatchback और Tigor compact sedan पर भी MY2024 स्टॉक पर क्रमशः ₹40,000 और ₹45,000 तक की अधिकतम छूट उपलब्ध है।