Tata Motors ने विश्व विजेता महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को एसयूवी उपहार में दी , पूरा किया वादा

Tata Motors : टाटा समूह ने मंगलवार को विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्यों को सम्मानित करते हुए प्रत्येक खिलाड़ी को हाल ही में पेश की गई एसयूवी सिएरा उपहार में दी। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की जीत को यादगार बनाते हुए Tata Motors ने अपना वादा पूरा किया। कंपनी ने टीम की हर खिलाड़ी को नई Tata Sierra SUV गिफ्ट की है। यह SUV कुछ हफ्ते पहले ही लॉन्च हुई थी और अब धीरे-धीरे डीलरशिप पर पहुंचनी शुरू हुई है।

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की उपलब्धि की तुलना पुरुष टीम के 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीतने से की। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के बच्चे दो नवंबर 2025 को हमेशा एक मील का पत्थर मानकर याद रखेंगे।

विजेता टीम को बॉम्बे हाउस में सम्मानित किया गया, जो नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक के कारोबार करने वाले इस समूह का मुख्यालय है। इस अवसर पर चंद्रशेखरन और इसकी ऑटोमोबाइल शाखा टाटा मोटर्स के शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे।