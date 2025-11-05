Tata New Sierra : जानें कब लॉन्च होगी टाटा की नई एसयूवी सिएरा , ये है फीचर्स की डिटेल्स

दिग्गज और काफी लोकप्रिय कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स इसी महीने यानी नवंबर में नई एसयूवी लॉन्च करने वाली है। नई गाड़ी का नाम टाटा सिएरा (Tata Sierra) है।
लॉन्च डेट
टाटा सिएरा आने वाली 25 नवंबर को लॉन्च होगी। नई सिएरा में कई बड़े बदलाव किए हैं। साथ में लुक्स और डिजाइन में भी प्रमुख बदलाव किए गए हैं।
डिजाइन और लुक्स
नई टाटा सिएरा में कंपनी ने बोल्ड और आकर्षक लुक दिया है। कार के फ्रंट लुक काफी दमदार हैं। इसमें Sculpted Bonnet और एंगल लाइन्स दी गई हैं, जो कार को आकर्षक लुक दे रही हैं। बीच में टाटा लोगो के साथ Black Grill और सिएरा का नाम नई कार को काफी बोल्ड लुक दे रहा है। कार में LED हेडलैंप, LED लाइट बार और LED फॉग लैंप्स शामिल भी शामिल हैं।
इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
नई टाटा सिएरा का इंटीरियर भी शानदार है। कार के अंदर को-पैसेंजर स्क्रीन, एक इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। साथ में अंदर लेवल 2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टिविटी जैसे कई फीचर्स है।
कीमत
टाटा सिएरा की कीमत के बारे में तो अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन अनुमान है कि नई सिएरा की कीमत 13.50 लाख रुपये से 24 लाख रुपये तक जा सकती है।