  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Tata New Sierra : जानें कब लॉन्च होगी टाटा की नई एसयूवी सिएरा , ये है फीचर्स की डिटेल्स

Tata New Sierra : जानें कब लॉन्च होगी टाटा की नई एसयूवी सिएरा , ये है फीचर्स की डिटेल्स

दिग्गज और काफी लोकप्रिय कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स इसी महीने यानी नवंबर में नई एसयूवी लॉन्च करने वाली है।  नई गाड़ी का नाम टाटा सिएरा (Tata Sierra) है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Tata New Sierra : दिग्गज और काफी लोकप्रिय कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स इसी महीने यानी नवंबर में नई एसयूवी लॉन्च करने वाली है।  नई गाड़ी का नाम टाटा सिएरा (Tata Sierra) है।

पढ़ें :- lightest helmet :  दुनिया का सबसे हल्का हेलमेट भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खासियत

लॉन्च डेट
टाटा सिएरा आने वाली 25 नवंबर को लॉन्च होगी। नई सिएरा में कई बड़े बदलाव किए हैं। साथ में लुक्स और डिजाइन में भी प्रमुख बदलाव किए गए हैं।

 डिजाइन और लुक्स
नई टाटा सिएरा में कंपनी ने बोल्ड और आकर्षक लुक दिया है। कार के फ्रंट लुक काफी दमदार हैं। इसमें Sculpted Bonnet और एंगल लाइन्स दी गई हैं, जो कार को आकर्षक लुक दे रही हैं। बीच में टाटा लोगो के साथ Black Grill और सिएरा का नाम नई कार को काफी बोल्ड लुक दे रहा है। कार में LED हेडलैंप, LED लाइट बार और LED फॉग लैंप्स शामिल भी शामिल हैं।

इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
नई टाटा सिएरा का इंटीरियर भी शानदार है। कार के अंदर को-पैसेंजर स्क्रीन, एक इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। साथ में अंदर लेवल 2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टिविटी जैसे कई फीचर्स है।

 कीमत
टाटा सिएरा की कीमत के बारे में तो अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन अनुमान है कि नई सिएरा की कीमत 13.50 लाख रुपये से 24 लाख रुपये तक जा सकती है।

पढ़ें :- Hyundai New Venue N-line :  हुंडई ने नई वेन्यू N-लाइन से उठाया पर्दा , जानिए बुकिंग एमाउंट और लुक

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Tata New Sierra : जानें कब लॉन्च होगी टाटा की नई एसयूवी सिएरा , ये है फीचर्स की डिटेल्स

Tata New Sierra : जानें कब लॉन्च होगी टाटा की नई एसयूवी...

lightest helmet :  दुनिया का सबसे हल्का हेलमेट भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खासियत

lightest helmet :  दुनिया का सबसे हल्का हेलमेट भारत में लॉन्च, जानें...

Hyundai New Venue N-line :  हुंडई ने नई वेन्यू N-लाइन से उठाया पर्दा , जानिए बुकिंग एमाउंट और लुक

Hyundai New Venue N-line :  हुंडई ने नई वेन्यू N-लाइन से उठाया...

​Hyundai Venue : नई हुंडई वेन्यू आज हुई लॉन्च , जानें सेफ्टी फीचर्स और कीमत​

​Hyundai Venue : नई हुंडई वेन्यू आज हुई लॉन्च , जानें सेफ्टी...

Honda Elevate's 'ADV Edition' : लॉन्च हुआ होंडा एलिवेट का 'एडीवी एडिशन' ,  जानें कीमत और खूबियां

Honda Elevate's 'ADV Edition' : लॉन्च हुआ होंडा एलिवेट का 'एडीवी एडिशन'...

Mahindra XEV 9S 7-seater EV  :  महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर EV पेश होगी इस दिन , जानें पावर - स्पेस और सेफ्टी

Mahindra XEV 9S 7-seater EV  :  महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर EV पेश...