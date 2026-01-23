Tata Nexon electric SUV update :  टाटा नेक्सन ईवी में यह नया विकल्प जोड़ा गया है ,  जानें फीचर्स और रेंज

Tata Nexon electric SUV update : टाटा मोटर्स ने टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक एसयूवी को दो नए डुअल-टोन रंगों – प्योर ग्रे और ओशन ब्लू के साथ अपडेट किया है। नेक्सन ईवी दो बैटरी विकल्पों 30 किलोवाट घंटे और 45 किलोवाट घंटे के साथ उपलब्ध है, हालांकि नए रंग विकल्प केवल 45 किलोवाट घंटे की बड़ी बैटरी वाले वेरिएंट के लिए ही उपलब्ध हैं। इच्छुक ग्राहक ईवी को ऑनलाइन या अपने नजदीकी डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं। डिलीवरी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

बैटरी और रेंज

Nexon.ev 45 में 46.08 kWh की बैटरी लगी है। कंपनी का दावा है कि यह 489 किमी की MIDC (पार्ट 1 + पार्ट 2) रेंज प्रदान करती है, जिसमें 144 bhp की शक्ति और 215 Nm का टॉर्क है। यह SUV 8.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। 38 किलोवाट-घंटे वाले वर्जन की ARAI-प्रमाणित रेंज 325 किमी है है, जबकि 45 किलोवाट-घंटे वाले वर्जन की रेंज फुल चार्ज पर 489 किमी है।

व्हीकल-टू-व्हीकल

इसे 7.2 किलोवाट के एसी होम वॉल चार्जर से चार्ज किया जाता है, जिससे 10 से 100 प्रतिशत चार्ज होने में 6 घंटे 36 मिनट लगते हैं। 60 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जर 40 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत चार्ज कर देता है। यह व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) और व्हीकल-टू-लोड (V2L) फीचर को भी सपोर्ट करता है।

वायरलेस चार्जर

वहीं फीचर्स की बात करें तो, नेक्सन ईवी में 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एंड्रॉयड ऑटो /एप्पल कारप्ले, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एयर प्यूरीफायर, फास्ट चार्जिंग टाइप-सी पोर्ट, सिंगल-पेन सनरूफ, जेबीएल ब्रांडेड साउंड सिस्टम, वॉयस कमांड, ओटीए अपडेट, आर्केड.ईवी ऐप सूट, लेवल 2 एडीएएस और भी बहुत कुछ शामिल हैं।