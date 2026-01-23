  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Tata Nexon electric SUV update :  टाटा नेक्सन ईवी में यह नया विकल्प जोड़ा गया है ,  जानें फीचर्स और रेंज

Tata Nexon electric SUV update :  टाटा नेक्सन ईवी में यह नया विकल्प जोड़ा गया है ,  जानें फीचर्स और रेंज

टाटा मोटर्स ने टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक एसयूवी को दो नए डुअल-टोन रंगों - प्योर ग्रे और ओशन ब्लू के साथ अपडेट किया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Tata Nexon electric SUV update :  टाटा मोटर्स ने टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक एसयूवी को दो नए डुअल-टोन रंगों – प्योर ग्रे और ओशन ब्लू के साथ अपडेट किया है। नेक्सन ईवी दो बैटरी विकल्पों 30 किलोवाट घंटे और 45 किलोवाट घंटे के साथ उपलब्ध है, हालांकि नए रंग विकल्प केवल 45 किलोवाट घंटे की बड़ी बैटरी वाले वेरिएंट के लिए ही उपलब्ध हैं। इच्छुक ग्राहक ईवी को ऑनलाइन या अपने नजदीकी डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं। डिलीवरी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

पढ़ें :- Nissan budget 7-seater Gravite MPV : निसान की बजट 7-सीटर ग्रेविटे एमपीवी जल्द लॉन्च होने वाली है , जानें खासियत

बैटरी और रेंज
Nexon.ev 45 में 46.08 kWh की बैटरी लगी है। कंपनी का दावा है कि यह 489 किमी की MIDC (पार्ट 1 + पार्ट 2) रेंज प्रदान करती है, जिसमें 144 bhp की शक्ति और 215 Nm का टॉर्क है। यह SUV 8.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। 38 किलोवाट-घंटे वाले वर्जन की ARAI-प्रमाणित रेंज 325 किमी है है, जबकि 45 किलोवाट-घंटे वाले वर्जन की रेंज फुल चार्ज पर 489 किमी है।

व्हीकल-टू-व्हीकल
इसे 7.2 किलोवाट के एसी होम वॉल चार्जर से चार्ज किया जाता है, जिससे 10 से 100 प्रतिशत चार्ज होने में 6 घंटे 36 मिनट लगते हैं। 60 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जर 40 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत चार्ज कर देता है। यह व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) और व्हीकल-टू-लोड (V2L) फीचर को भी सपोर्ट करता है।

वायरलेस चार्जर
वहीं फीचर्स की बात करें तो, नेक्सन ईवी में 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एंड्रॉयड ऑटो /एप्पल कारप्ले, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एयर प्यूरीफायर, फास्ट चार्जिंग टाइप-सी पोर्ट, सिंगल-पेन सनरूफ, जेबीएल ब्रांडेड साउंड सिस्टम, वॉयस कमांड, ओटीए अपडेट, आर्केड.ईवी ऐप सूट, लेवल 2 एडीएएस और भी बहुत कुछ शामिल हैं।

पढ़ें :- Honda Recall CBR650R : होंडा सीबीआर650आर और सीबी1000 हॉर्नेट SP में आई खराबी , कंपनी ने जारी किया रिकॉल  
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Tata Nexon electric SUV update :  टाटा नेक्सन ईवी में यह नया विकल्प जोड़ा गया है ,  जानें फीचर्स और रेंज

Tata Nexon electric SUV update :  टाटा नेक्सन ईवी में यह नया...

Nissan budget 7-seater Gravite MPV : निसान की बजट 7-सीटर ग्रेविटे एमपीवी जल्द लॉन्च होने वाली है , जानें खासियत

Nissan budget 7-seater Gravite MPV : निसान की बजट 7-सीटर ग्रेविटे एमपीवी...

Honda Recall CBR650R : होंडा सीबीआर650आर और सीबी1000 हॉर्नेट SP में आई खराबी , कंपनी ने जारी किया रिकॉल  

Honda Recall CBR650R : होंडा सीबीआर650आर और सीबी1000 हॉर्नेट SP में आई...

Toyota Urban Cruiser Ebella EV : टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला EV की बुकिंग शुरू ,  जानें डिज़ाइन, रेंज और फीचर्स  

Toyota Urban Cruiser Ebella EV : टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला EV की...

Ampere Magnus G Max  :  एम्पीयर ने लॉन्च किया मैग्नस जी मैक्स , जानें खास फीचर्स और कीमत

Ampere Magnus G Max  :  एम्पीयर ने लॉन्च किया मैग्नस जी मैक्स...

Royal Enfield Goa Classic 350 Updated : रॉयल एनफील्ड गोवा क्लासिक 350 अपडेटेड, जानें कीमत, और विवरण

Royal Enfield Goa Classic 350 Updated : रॉयल एनफील्ड गोवा क्लासिक 350...