Tata Punch facelift delivery :  टाटा पंच फेसलिफ्ट की डिलीवरी शुरू, जानें कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

टाटा मोटर्स ने हाल ही में भारतीय बाजार में टाटा पंच का फेसलिफ्ट लॉन्च किया है और इस Updated SUV की डिलीवरी देशभर में शुरू हो चुकी है। लॉन्च के बाद पंच को पहला बड़ा फेसलिफ्ट मिला है, जिसमें नया एक्सटीरियर, बेहतर इंटीरियर, नए फीचर्स और एक नया इंजन विकल्प शामिल है। इच्छुक ग्राहक नई पंच को ऑनलाइन या अपने नजदीकी टाटा मोटर्स डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं।

कीमत

अपडेटेड पंच की कीमत 5.59 लाख रुपये से शुरू होती है, जो इसकी मूल 2021 की शुरुआती कीमत 5.49 लाख रुपये से मामूली 10,000 रुपये अधिक है (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं)।

डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो, इसका समग्र आकार पहले जैसा ही है, लेकिन आगे और पीछे के हिस्से में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। कुछ डिजाइन तत्व पंच ईवी से प्रेरित हैं। आगे की तरफ, इसमें स्लिम डीआरएल और एक साफ-सुथरी ब्लैक ग्रिल है जो इसे आक्रामक लुक देती है। बंपर पर ब्लैक क्लैडिंग हावी है।

इंजन

अब इंजन विकल्पों की बात करें तो, नई टाटा पंच में पहले की तरह ही 1.2 लीटर, 3-सिलेंडर वाला नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 88 पीएस की शक्ति और 115 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है।

सीएनजी वेरिएंट

सीएनजी वेरिएंट में यही इंजन 73 पीएस की शक्ति और 103 एनएम का टॉर्क देता है और यह केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। पेट्रोल वेरिएंट मैनुअल और एएमटी दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आता है। इसके अलावा, 2026 पंच में एक नया 1.2 लीटर, 3-सिलेंडर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा जो 120 पीएस की शक्ति और 170 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है और इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा।

वेरिएंट

नई पंच कुल आठ वेरिएंट में उपलब्ध होगी स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस एस, एडवेंचर, एडवेंचर एस, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस एस। ग्राहक प्योर प्लस और एडवेंचर वेरिएंट में 35,000 रुपये अतिरिक्त कीमत पर सिंगल पेन सनरूफ का विकल्प चुन सकते हैं।