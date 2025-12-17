टाटा मोटर्स ने भारतीय वाहन इंडस्ट्री में एक बार फिर इतिहास रच दिया। 17 दिसंबर 2025 को आइकॉनिक Tata Sierra की बुकिंग खुलते ही पहले ही दिन 70,000 से ज्यादा कन्फर्म ऑर्डर मिल गए। इसके अलावा करीब 1.35 लाख ग्राहकों ने अपनी पसंद का वेरिएंट और configuration चुन लिया, जिसके बाद ये लोग भी बुकिंग प्रोसेस पूरी करने की ओर बढ़ रहे हैं।

यह जबरदस्त रिएक्शन साफ दिखाता है कि Sierra आज भी भारतीय ग्राहकों के दिलों में एक खास जगह रखती है। नई टाटा एसयूवी को भारत में 25 नवंबर को लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत ₹11.49 लाख से ₹21.49 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह एसयूवी पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों के साथ कई वेरिएंट में उपलब्ध है और कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में टाटा कर्व से ऊपर की श्रेणी में आती है।

टाटा सिएरा का बॉक्सी डिज़ाइन मूल मॉडल से प्रेरित है, जिसे आधुनिक स्टाइलिंग तत्वों के साथ अपडेट किया गया है। फ्रंट फेसिया में ग्लॉस-ब्लैक एक्सेंट हैं जो एलईडी हेडलाइट्स और डे-टाइम रनिंग लाइट्स को टाटा लोगो और सिएरा बैज से जोड़ते हैं, साथ ही बंपर पर स्किड प्लेट और फॉग लैंप भी हैं।

सिएरा कई पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जिनमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल हैं, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ आते हैं। उच्च वेरिएंट लेवल 2 ADAS, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पावर्ड सीटें और पावर्ड टेलगेट से लैस हैं।