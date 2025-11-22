VIDEO: टाटा की एसयूवी कार सिएरा 25 नवंबर को दोबारा होगी लांच, डिज़ाइन और फ़्यूचरिस्टिक फ़ीचर्स देख कर अंचभित हो जाएंगे आप

  1. हिन्दी समाचार
टाटा अपनी आइकॉनिक एसयूवी सिएरा को 25 नवंबर को भारत में दोबारा लॉन्च करने जा रही है। यह एसयूवी पूरी तरह से नए डिज़ाइन और फ़्यूचरिस्टिक फ़ीचर्स के साथ बाजार में आ रही है। लीक इमेज के अनुसार, नई सिएरा में तीन-स्क्रीन डैशबोर्ड सेटअप, पैनरॉमिक सनरूफ़, 360-डिग्री कैमरा और एडास टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। टाटा अपनी आइकॉनिक एसयूवी सिएरा (suv sierra) को 25 नवंबर को भारत में दोबारा लॉन्च करने जा रही है। यह एसयूवी पूरी तरह से नए डिज़ाइन और फ़्यूचरिस्टिक फ़ीचर्स के साथ बाजार में आ रही है। लीक इमेज के अनुसार, नई सिएरा में तीन-स्क्रीन डैशबोर्ड सेटअप, पैनरॉमिक सनरूफ़, 360-डिग्री कैमरा और एडास टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी।

शुरुआत में इसका आइस पेट्रोल ओर डीज़ल वर्ज़न लॉन्च किया जाएगा। वहीं सिएरा ईवी बाद में आएगी। इस एसयूवी कार सिएरा में 1.5-लीटर जीडीआई पेट्रोल और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन दिए गए है। यह एसयूवी कार हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और एमजी एस्टर जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। इस कार की एक्स शोरूम कीमत 11 लाख रुपए से 20 रुपए तक हो सकती है। 25 नवंबर को लांच होने के बाद इसकी सटीक कीमत पता चल सकेगी।

1991 में पहली बार टाटा ने सिएरा कार को किया था लांच

टाटा ने सिएरा कार को पहली बार की 1991 लांच किया था। टाटा की सिएरा कार अपने आकर्षक डिजाइन और लोकप्रियता के चलते एक प्रतिष्ठित ब्रांड बन गई थी। टाटा मोटर्स ने सिएरा 2025 मॉडल को नए डिजाइन, आधुनिक फीचर और ढेर सारे फीचर के साथ पेश किया है। अपने पिछले मॉडल की तरह सिएरा 2025 ऊंची और बॉक्सी है। इसका बॉडी शेप आपको लैंड रोवर डिफेंडर की याद दिला सकता है, जो सड़क पर आपका ध्यान जरूर खींचेगी।

