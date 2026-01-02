  1. हिन्दी समाचार
  3. भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 2026 में होने वाले इलेक्ट्रिक, पेट्रोल व डीजल वाहनों की होगी होड़

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग 2026 (Indian Automobile Industry 2026) में प्रमुख वाहन लॉन्च की तैयारी कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक और आंतरिक दहन इंजन (ICE) दोनों ही खंडों में प्रतिस्पर्धात्मक बदलाव को दर्शाता है।

नई दिल्ली : भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग 2026 (Indian Automobile Industry 2026) में प्रमुख वाहन लॉन्च की तैयारी कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक और आंतरिक दहन इंजन (ICE) दोनों ही खंडों में प्रतिस्पर्धात्मक बदलाव को दर्शाता है। प्रमुख वाहन निर्माता जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किआ, रेनॉल्ट और महिंद्रा ने इस वर्ष अपनी नई कारों और मौजूदा मॉडलों के महत्वपूर्ण अपडेट पेश करने की योजना बनाई है, ताकि वे उपभोक्ताओं की रुचि आकर्षित कर सकें।

किआ इंडिया का नया सेल्टोस

मिड-एसयूवी श्रेणी में, किआ इंडिया ने पहले ही अपनी दूसरी पीढ़ी के ऑल-न्यू किआ सेल्टोस को लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। किआ प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नया मॉडल अपने पूर्ववर्ती से बड़ा है, इसकी लंबाई 4,460 मिमी और व्हीलबेस 2,690 मिमी है, जो कैबिन स्पेस को बढ़ाता है। किआ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, ग्वांगगु ली ने कहा कि हमारा उद्देश्य इस नई पीढ़ी के साथ मिड-एसयूवी खंड में मानकों को नया रूप देना है, जिसमें जगह, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और कुल मिलाकर स्वामित्व अनुभव में वृद्धि की जाएगी।

ह्युंडई ने वेन्यू का नया संस्करण पेश किया

ह्युंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (Hyundai Motor India Limited) ने भी अपनी लाइनअप का विस्तार करते हुए ह्युंडई वेन्यू के HX5+ वेरिएंट को लॉन्च किया है, जिसकी कीमत INR 9,99,900 (एक्स-शोरूम) है। इस वेरिएंट में 1.2L पेट्रोल इंजन और क्वाड-बीम एलईडी हेडलाइट्स के साथ वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर शामिल है। ह्युंडई इंडिया (Hyundai India) के एमडी और सीईओ, तरुण गर्ग ने कहा कि नए ह्युंडई वेन्यू ने ग्राहकों से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया प्राप्त की है, जिसमें 50,000 से अधिक बुकिंग पहले ही मिल चुकी हैं।”

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार: ई-वीटारा

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) इस महीने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार, ई-वीटारा लॉन्च करने की संभावना है। यह एसयूवी मिनिमलिस्ट डिजाइन के साथ आएगी और इसमें 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 एडीएएस और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स शामिल होंगे। इसमें 48.8 kWh और 61.1 kWh बैटरी पैक के विकल्प होंगे, और एक बार चार्ज करने पर 500 किमी तक की रेंज का दावा किया जा रहा है।

टाटा मोटर्स की सिएरा ईवी

टाटा मोटर्स (Tata Motors) की सिएरा ईवी भी इस वर्ष की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है। यह नई सिएरा ईवी Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है और इसमें 500 किमी की रेंज और ऑल-व्हील-ड्राइव विकल्प की उम्मीद है, जो इलेक्ट्रिक स्पेस में एक प्रतिष्ठित ब्रांड नाम को फिर से जीवित करेगा।

महिंद्रा का एक्सयूवी 7एक्सओ और रेनॉल्ट डस्टर

महिंद्रा ने 5 जनवरी 2026 को अपनी एक्सयूवी 7एक्सओ लॉन्च करने की तारीख घोषित की है। यह एक नए रूप में एक्सयूवी700 का पुनःनिर्माण है, जिसमें डिजाइन और फीचर्स को XEV 9S के साथ साझा किया गया है, जबकि यह अपने आंतरिक दहन इंजन के साथ एक्सयूवी700 को बनाए रखेगा। वहीं, रेनॉल्ट का नया जनरेशन डस्टर 26 जनवरी को 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और एडीएएस प्रौद्योगिकी के साथ लॉन्च हो सकता है।

नोटेबल लॉन्च और भविष्य के अपडेट्स

2026 में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग (Indian Automobile Industry 2026) में होने वाले इन लॉन्चों से इलेक्ट्रिक और आंतरिक दहन इंजन वाहनों के लिए प्रतिस्पर्धा और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। सभी प्रमुख वाहन निर्माता अपनी नई तकनीक और अपडेटेड मॉडल्स के साथ इस साल के अंत तक ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे।

