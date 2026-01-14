Tata Motors ने अपने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, इन गाड़ियों पर 85 हजार रुपये तक की छूट, जानें ऑफर्स की पूरी डिटेल

  1. हिन्दी समाचार
देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने नए साल की शुरुआत अपने ग्राहकों के लिए धमाकेदार ऑफर्स के साथ की है। कंपनी ने जनवरी 2026 के लिए एक व्यापक डिस्काउंट प्रोग्राम पेश किया है, जिसके तहत ग्राहकों को टाटा की लोकप्रिय कारों पर 85,000 रुपये तक की कुल बचत करने का मौका मिल रहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पढ़ें :- भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 2026 में होने वाले इलेक्ट्रिक, पेट्रोल व डीजल वाहनों की होगी होड़

ऑफर्स का मुख्य उद्देश्य

इन ऑफर्स का मुख्य उद्देश्य MY2025 (मॉडल वर्ष 2025) के स्टॉक को क्लियर करना और साल के पहले महीने में बिक्री को रफ्तार देना है। इस योजना में हैरियर, सफारी, नेक्सन और ऑल्ट्रोज़ जैसे प्रमुख मॉडल शामिल हैं।

Altroz और प्रीमियम SUVs पर सबसे ज्यादा लाभ
इस महीने सबसे बड़ी छूट टाटा ऑल्ट्रोज़ (Tata Altroz) के प्री-फेसलिफ्ट वर्जन पर दी जा रही है। स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर ग्राहक इस पर 85,000 रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं। वहीं, हाल ही में लॉन्च हुई ऑल्ट्रोज़ फेसलिफ्ट पर 25,000 रुपये तक के ऑफर्स मिल रहे हैं।

प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो, Tata Harrier और Safari पर कुल 75,000 रुपये तक के बेनिफिट्स उपलब्ध हैं। यह ऑफर मुख्य रूप से MY2025 के हाई-एंड डीजल वेरिएंट्स पर लागू है, जिसमें 25,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 50,000 रुपये का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस शामिल है.

पढ़ें :- Tata Motors ने विश्व विजेता महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को एसयूवी उपहार में दी , पूरा किया वादा

Nexon, Curvv और Punch पर ऑफर्स की स्थिति

टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी, Nexon पर इस महीने कुल 50,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसमें कैश डिस्काउंट के साथ लॉयल्टी और एक्सचेंज बोनस का मिश्रण शामिल है।

Tata Curvv: इस कूपे-एसयूवी पर कंपनी 40,000 रुपये  तक के लाभ दे रही है।

Tata Punch :  पुराने मॉडल पर 40,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है, ताकि 13 जनवरी 2026 को लॉन्च हुए नए फेसलिफ्ट मॉडल के लिए रास्ता बनाया जा सके।

एंट्री-लेवल कारों पर भी राहत

पढ़ें :- VIDEO: टाटा की एसयूवी कार सिएरा 25 नवंबर को दोबारा होगी लांच, डिज़ाइन और फ़्यूचरिस्टिक फ़ीचर्स देख कर अंचभित हो जाएंगे आप

बजट सेगमेंट के ग्राहकों के लिए टाटा की हैचबैक Tiago और कॉम्पैक्ट सेडान Tigor पर कुल 35,000 रुपये तक के लाभ दिए जा रहे हैं। ये ऑफर्स उन ग्राहकों के लिए काफी आकर्षक हैं जो कम बजट में सुरक्षित और आधुनिक कार की तलाश में हैं।

