TCS Layoffs : आईटी दिग्गज कंपनी से निकाले जाने के बाद भी कर्मचारियों को दिया गया ये खास ऑफर, मुश्किल समय में राहत की किरण

भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) अपने कुछ कर्मचारियों को दो साल तक के severance package की पेशकश कर रही है।
खबरों के अनुसार, कंपनी उन कर्मचारियों को, जिनकी स्किल्स अब बदलती तकनीक और क्लाइंट मांगों के अनुरूप नहीं हैं, आकर्षक सेवरेंस पैकेज दे रही है। यह पैकेज छह महीने से लेकर अधिकतम दो साल तक की सैलरी के रूप में उपलब्ध होगा।
TCS द्वारा अपने कर्मचारियों की संख्या में 2 प्रतिशत यानी 12,000 से ज़्यादा की कटौती करने की खबरें सामने आने के लगभग दो महीने बाद, इसका असर पूरे कार्यबल पर पड़ रहा है।