  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. Team India January 2026 Match Schedule: इस महीने भारतीय टीम खेलेगी 3 ODI और 5 T20I मैच; फैंस नोट कर लें तारीख

Team India January 2026 Match Schedule: इस महीने भारतीय टीम खेलेगी 3 ODI और 5 T20I मैच; फैंस नोट कर लें तारीख

Team India January 2026 Match Schedule: नए साल 2026 की आज (1 जनवरी) से शुरुआत हो गयी है और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए भरपूर एंटरटेनमेंट वाला होगा। क्योंकि, जनवरी 2026 में भारतीय टीम का शेड्यूल बहुत व्यस्त है। जिसमें टीम को तीन वनडे और पांच टी20आई मैच खेलने हैं। आइये जानते हैं कि भारतीय टीम कब-कब एक्शन में होगी-

By Abhimanyu 
Updated Date

Team India January 2026 Match Schedule: नए साल 2026 की आज (1 जनवरी) से शुरुआत हो गयी है और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए भरपूर एंटरटेनमेंट वाला होगा। क्योंकि, जनवरी 2026 में भारतीय टीम का शेड्यूल बहुत व्यस्त है। जिसमें टीम को तीन वनडे और पांच टी20आई मैच खेलने हैं। आइये जानते हैं कि भारतीय टीम कब-कब एक्शन में होगी-

पढ़ें :- टी20 वर्ल्ड 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान; पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की वापसी

11 से 18 जनवरी तक वनडे टीम का एक्शन

भारतीय टीम को 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली है। सीरीज का पहला मैच रविवार 11 जनवरी 2026 को वड़ोदरा के बीसीए स्टेडियम, कोटाम्बी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा वनडे मैच बुधवार 14 जनवरी 2026 को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम, खंडेरी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। वहीं, सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच रविवार 18 जनवरी 2026 को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

21 से 31 जनवरी तक टी20आई टीम का एक्शन

वनडे सीरीज के बाद भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी20आई मैचों की सीरीज खेलनी है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के मद्देनजर यह सीरीज काफी अहम है। टी20आई सीरीज का पहला मैच 21 जनवरी को नागपुर, दूसरा मैच 23 जनवरी को रायपुर, तीसरा मैच 25 जनवरी को गुवाहाटी, चौथा टी20आई 28 जनवरी को विशाखापत्तनम और आखिरी मैच 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है। इसके बाद 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी।

पढ़ें :- कोमा में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड चैंपियन बल्लेबाज; क्रिकेट फैंस कर रहे खिलाड़ी के लिए दुआएं

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Team India January 2026 Match Schedule: इस महीने भारतीय टीम खेलेगी 3 ODI और 5 T20I मैच; फैंस नोट कर लें तारीख

Team India January 2026 Match Schedule: इस महीने भारतीय टीम खेलेगी 3...

Video-गोवा से सारा तेंदुलकर के वायरल इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर मचा हंगामा, करना पड़ा ट्रोलिंग का सामना

Video-गोवा से सारा तेंदुलकर के वायरल इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर...

टी20 वर्ल्ड 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान; पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की वापसी

टी20 वर्ल्ड 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान; पैट कमिंस और...

कोमा में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड चैंपियन बल्लेबाज; क्रिकेट फैंस कर रहे खिलाड़ी के लिए दुआएं

कोमा में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड चैंपियन बल्लेबाज; क्रिकेट फैंस कर रहे...

2025 के अंत में दीप्ति शर्मा के नाम दो महारिकॉर्ड: पुरुष व महिला क्रिकेट में पहली बार हुआ ऐसा

2025 के अंत में दीप्ति शर्मा के नाम दो महारिकॉर्ड: पुरुष व...

वनडे सीरीज से पहले होगा शुभमन गिल का फिटनेस टेस्ट? विजय हज़ारे ट्रॉफी में खेलेंगे दो मैच

वनडे सीरीज से पहले होगा शुभमन गिल का फिटनेस टेस्ट? विजय हज़ारे...