Team India January 2026 Match Schedule: इस महीने भारतीय टीम खेलेगी 3 ODI और 5 T20I मैच; फैंस नोट कर लें तारीख

Team India January 2026 Match Schedule: नए साल 2026 की आज (1 जनवरी) से शुरुआत हो गयी है और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए भरपूर एंटरटेनमेंट वाला होगा। क्योंकि, जनवरी 2026 में भारतीय टीम का शेड्यूल बहुत व्यस्त है। जिसमें टीम को तीन वनडे और पांच टी20आई मैच खेलने हैं। आइये जानते हैं कि भारतीय टीम कब-कब एक्शन में होगी-

11 से 18 जनवरी तक वनडे टीम का एक्शन

भारतीय टीम को 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली है। सीरीज का पहला मैच रविवार 11 जनवरी 2026 को वड़ोदरा के बीसीए स्टेडियम, कोटाम्बी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा वनडे मैच बुधवार 14 जनवरी 2026 को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम, खंडेरी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। वहीं, सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच रविवार 18 जनवरी 2026 को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

21 से 31 जनवरी तक टी20आई टीम का एक्शन

वनडे सीरीज के बाद भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी20आई मैचों की सीरीज खेलनी है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के मद्देनजर यह सीरीज काफी अहम है। टी20आई सीरीज का पहला मैच 21 जनवरी को नागपुर, दूसरा मैच 23 जनवरी को रायपुर, तीसरा मैच 25 जनवरी को गुवाहाटी, चौथा टी20आई 28 जनवरी को विशाखापत्तनम और आखिरी मैच 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है। इसके बाद 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी।