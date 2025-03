US : अमेरिका में डकैती के प्रयास में तेलंगाना के छात्र की गोली मारकर हत्या

Telangana student shot dead in US : अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य (US state of Wisconsin) के मिल्वौकी में रंगारेड्डी जिले के 27 वर्षीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना संदिग्ध डकैती के प्रयास के दौरान हुई। केशमपेट मंडल के निवासी गम्पा प्रवीण (Gampa Praveen) विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय (University of Wisconsin) में डेटा साइंस में एमएस कर रहे थे। खबरों के अनुसार, “वह एक स्थानीय स्टोर में पार्ट-टाइम काम कर रहे थे और दो महीने में अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले थे।”

प्रवीण की मौत बुधवार की सुबह उनके परिवार के लिए सदमे की तरह आई। उनके पिता गम्पा राघवुलु ने कहा कि उन्हें सुबह 2.55 बजे एक व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल मिस होने के बाद, उन्होंने अपने बेटे को एक वॉयस मैसेज भेजा, जिसमें उसे वापस कॉल करने के लिए कहा गया। राघवुलु ने बताया, “हमें कोई जवाब नहीं मिला। जब हमने उनके नंबर पर कॉल किया, तो किसी ने जवाब दिया और कहा कि उन्हें मेरे बेटे का फोन मिल गया है। उन्होंने उनकी जन्मतिथि पूछी, जो असामान्य लगी, इसलिए हमने कॉल काट दिया और उनके दोस्तों से संपर्क किया।”

शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने श्री गम्पा की मौत पर शोक व्यक्त किया। “हम विस्कॉन्सिन-मिल्वौकी विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्र प्रवीण कुमार गम्पा की असामयिक मृत्यु से दुखी हैं। वाणिज्य दूतावास प्रवीण के परिवार और विश्वविद्यालय के संपर्क में है, उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है