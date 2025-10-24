कनाडा और अमेरिका में बढ़ी तनातनी, ट्रंप ने बंद की सभी व्यापार वार्ता

  1. हिन्दी समाचार
अमेरिका और कनाडा के बीच एक बार फिर विवाद बढ़ गया है। टैरिफ को लेकर ये तनातनी बढ़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापार समाप्त करने का एलान कर दिया है।

बताया जा रहा है, अमेरिका सरकार, कनाडा में टैरिफ के विरोध में टीवी पर चलाए जा रहे विज्ञापनों से नाराज है। इसको लेकर बीती देर रात ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि, वह कनाडा के साथ ‘सभी व्यापार वार्ताएं’ समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में प्रसारित टेलीविजन विज्ञापनों में अमेरिकी शुल्कों का विरोध किया गया है।

ट्रंप का ये बयान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शुल्क से उत्पन्न खतरे के कारण उनका लक्ष्य, अमेरिका के बाहर के देशों को निर्यात दोगुना करने का है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि कनाडा सरकार भ्रामक विज्ञापन के जरिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में लंबित टैरिफ मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले से कनाडा पर लगे कई टैरिफ खत्म हो सकते हैं।

 

