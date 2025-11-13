आंतकी डॉ उमर ने मस्जिद में नामाज अदा करने के बाद किया बम ब्लास्ट

नई दिल्ली। देश के राजधानी में बीते सोमवार हुए बम बलास्ट में एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी डॉ उमर नबी धमाके से पहले लगभग पांच घंटो तक राजधानी में घूमता रहा। इस दौराना वह मस्जिद में भी गया। आरोपी आतंकवादी डॉ उमर की गतिविधी भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने उस रास्ते का भी पता लगा लिया है, जो आतंकवादी डॉ उमर ने फरीदाबाद से भागने के बाद अपनाया था।

बता दे कि बीते सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास बम धमाका हुआ था। यह धमाका एक कार में हुआ था, जिसमें दस लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। बता दे कि धमाके से ठीक पहले आरोपी डॉ उमर लाल लाल किले के तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद में गया था। आरोपी उमर मस्जिद के पास टहलते हुए देखा गया है। इसकी वीडियो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में है। विस्फोट वाले स्थान से फैज-ए-इलाही मस्जिद विस्फोट वाली जगह से सिर्फ 2 किलोमिटर की दूरी पर है। जिस समय उमर मस्जिद महज दो किलोमीटर दूर है औा आरोपी ने मस्जिद से नामाज अदा करने के बाद निकल कर धमाका किया है।