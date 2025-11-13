  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. आंतकी डॉ उमर ने मस्जिद में नामाज अदा करने के बाद किया बम ब्लास्ट

आंतकी डॉ उमर ने मस्जिद में नामाज अदा करने के बाद किया बम ब्लास्ट

देश के राजधानी में बीते सोमवार हुए बम बलास्ट में एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी डॉ उमर नबी धमाके से पहले लगभग पांच घंटो तक राजधानी में घूमता रहा। इस दौराना वह मस्जिद में भी गया। आरोपी आतंकवादी डॉ उमर की गतिविधी भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने उस रास्ते का भी पता लगा लिया है, जो आतंकवादी डॉ उमर ने फरीदाबाद से भागने के बाद अपनाया था।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। देश के राजधानी में बीते सोमवार हुए बम बलास्ट में एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी डॉ उमर नबी धमाके से पहले लगभग पांच घंटो तक राजधानी में घूमता रहा। इस दौराना वह मस्जिद में भी गया। आरोपी आतंकवादी डॉ उमर की गतिविधी भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने उस रास्ते का भी पता लगा लिया है, जो आतंकवादी डॉ उमर ने फरीदाबाद से भागने के बाद अपनाया था।

पढ़ें :- दिल्ली विस्फोट में नया मोड़ आया सामने, लाजपत राय मार्केट शरीर का अंग हुआ बरामद

बता दे कि बीते सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास बम धमाका हुआ था। यह धमाका एक कार में हुआ था, जिसमें दस लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। बता दे कि धमाके से ठीक पहले आरोपी डॉ उमर लाल लाल किले के तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद में गया था। आरोपी उमर मस्जिद के पास टहलते हुए देखा गया है। इसकी वीडियो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में है। विस्फोट वाले स्थान से फैज-ए-इलाही मस्जिद विस्फोट वाली जगह से सिर्फ 2 किलोमिटर की दूरी पर है। जिस समय उमर मस्जिद महज दो किलोमीटर दूर है औा आरोपी ने मस्जिद से नामाज अदा करने के बाद निकल कर धमाका किया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीत कर लिखा नया अध्याय- पूर्व भारतीय कप्तान झूलन गोस्वामी

महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीत कर लिखा नया अध्याय- पूर्व...

कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का केस, कोर्ट में रिवीजन याचिका स्वीकार

कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का केस, कोर्ट में रिवीजन याचिका स्वीकार

दिल्ली विस्फोट में नया मोड़ आया सामने, लाजपत राय मार्केट शरीर का अंग हुआ बरामद

दिल्ली विस्फोट में नया मोड़ आया सामने, लाजपत राय मार्केट शरीर का...

आंतकी डॉ उमर ने मस्जिद में नामाज अदा करने के बाद किया बम ब्लास्ट

आंतकी डॉ उमर ने मस्जिद में नामाज अदा करने के बाद किया...

IND vs SA : रवींद्र जडेजा ईडन गार्डन्स में 2 विकेट लेते ही रचेंगे इतिहास, टूटेगा दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ये रिकॉर्ड

IND vs SA : रवींद्र जडेजा ईडन गार्डन्स में 2 विकेट लेते...

दिल्ली धमाके में मृत लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख दहल जायेगा दिल, कई लोगों के फटे कान के पर्दे, फेफड़े और फटी आंतें

दिल्ली धमाके में मृत लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख दहल जायेगा दिल,...