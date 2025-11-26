आगरा के बेईमान बिल्डर ओपी चेन्स की दबंगई : कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानता, आखिर क्यों नहीं कसा रहा शिकंजा?

आगरा। आगरा के बदमाश बिल्डर ओपी चेन्स की दबंगई जारी है। कोर्ट के आदेश के बाद भी वो किसानों की जमीन पर निर्माण कार्य कर रहा है और ​पुलिस-प्रशासन उसके आगे नतमस्तक बना हुआ है। वहीं, पीड़ित किसान इस दबंग बिल्डर की शिकायत लेकर दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं लेकिन इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। कोर्ट से स्टे के बाद भी ओपी चेन्स ग्रुप के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

दरअसल, आवास विकास में बेईमान बिल्डर ओपी चेन्स ​का एंथम नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें दर्जनों किसानेां की जमीनों को अवैध तरीके से ओपी चेन्स ग्रुप के द्वारा कब्जा किया गया है। इसमें लोहा मंडी के रहने वाले चार किसान मीडिया के सामने आए और अपना दर्द बयां करते हुए उनके आंखों से आंसू छलक गए। पीड़ित किसानों ने मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक शिकायत की लेकिन पीड़ित किसानों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है।

​पीड़ित किसानों का कहना है कि, स्टे के बाद भी वहां ओपी चेन्स ग्रुप के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसका विरोध करने पर उनके द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है। किसानों का कहना है कि, न तो बदमाश बिल्डर पैसा देना चाहता है और न ही जमीन। ओपी चेन्स ग्रुप के मालिक मोहित और शोभिक गोयल के द्वारा दावा किया जाता है कि, ये जमीन आवास विकास से अधिगृहित करके उन्हें सौंपी गयी है लेकिन पीड़ित किसानों की अपील पर कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। इसके बाद भी बिल्डर बेखौफ तरीके से निर्माण कार्य कर रहा है और अधिकारी भी उसका साथ दे रहे हैं।