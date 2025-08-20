CM Rekha Gupta पर हमला करने वाला निकला डॉग लवर, आरोपी की मां ने बताया गुजरात से क्यों आया था दिल्ली

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की जनसुनवाई के दौरान उन पर एक शख्स ने हमला कर दिया। इस खबर को जानकार हर किसी के परों तले जमीन खिसक गयी है।बता हमला करने वाले आरोपी की पहचान आरोपी की पहचान राजेश के रूप में हुई है और शुरुआती जांच में वह गुजरात का निवासी पाया गया है।हमले के बाद से पुलिस जांच में जुट गयी है। यहां तक की पुलिस आरोपी की मां तक पहुंच गयी है। पुलिस के पूछताछ पर माँ ने बताया की उनके बेटे ने ये कदम क्यों उठाया है।

क्या बोली आरोपी की मां?

अभी जहां तक जांच हुई वहां तक ये पता चला कि आरोपी का पूरा नाम राजेशभाई खिमजीभाई सकरिया है। वह गुजरात से दिल्ली आया था। वह राजकोट (गुजरात) का मूल निवासी है। हालांकि अभी तक पुलिस ने स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।

41 वर्षीय राजेश पेशे से ऑटो ड्राइवर है। पुलिस सूत्रों के हवाले से राजेश की मां का बयान भी सामने आया है। आरोपी की मां भानु बेन ने कहा कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है और डॉग वाले मुद्दे को लेकर दुखी था। इस वजह से वो दिल्ली गया था।

कैसे किया हमला

चश्मदीदों के अनुसार पहले तो आरोपी शांति से बैठा था। उसकी बारी आई तो वह सीएम के पास पहुंचा। उसने पहले सीएम के बाल पकड़े फिर थप्पड़ मारा। वह सीएम से मात्र एक हाथ की दूरी पर था। कुछ लोगों ने बताया कि वह दूर जरूर थे लेकिन उन्होंने भी थप्पड़ की आवाज सुनी थी।