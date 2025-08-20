  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. CM Rekha Gupta पर हमला करने वाला निकला डॉग लवर, आरोपी की मां ने बताया गुजरात से क्यों आया था दिल्ली

CM Rekha Gupta पर हमला करने वाला निकला डॉग लवर, आरोपी की मां ने बताया गुजरात से क्यों आया था दिल्ली

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की जनसुनवाई के दौरान उन पर एक शख्स ने हमला कर दिया। इस खबर को जानकार हर  किसी के परों तले जमीन खिसक गयी है।बता हमला करने वाले आरोपी की  पहचान आरोपी की पहचान राजेश के रूप में हुई है और शुरुआती जांच में वह गुजरात का निवासी पाया गया है।हमले के बाद से पुलिस जांच में जुट गयी है।  यहां तक की पुलिस आरोपी की मां तक पहुंच गयी है। पुलिस के पूछताछ पर माँ ने बताया की उनके बेटे ने ये कदम क्यों उठाया है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की जनसुनवाई के दौरान उन पर एक शख्स ने हमला कर दिया। इस खबर को जानकार हर  किसी के परों तले जमीन खिसक गयी है।बता हमला करने वाले आरोपी की  पहचान आरोपी की पहचान राजेश के रूप में हुई है और शुरुआती जांच में वह गुजरात का निवासी पाया गया है।हमले के बाद से पुलिस जांच में जुट गयी है।  यहां तक की पुलिस आरोपी की मां तक पहुंच गयी है। पुलिस के पूछताछ पर माँ ने बताया की उनके बेटे ने ये कदम क्यों उठाया है।

पढ़ें :- रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले-मुझे विश्वास है दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी

क्या बोली आरोपी की मां?

अभी जहां तक जांच हुई वहां तक ये पता चला कि आरोपी का पूरा नाम राजेशभाई खिमजीभाई सकरिया है। वह गुजरात से दिल्ली आया था। वह राजकोट (गुजरात) का मूल निवासी है। हालांकि अभी तक पुलिस ने स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।

41 वर्षीय राजेश पेशे से ऑटो ड्राइवर है। पुलिस सूत्रों के हवाले से राजेश की मां का बयान भी सामने आया है। आरोपी की मां भानु बेन ने कहा कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है और डॉग वाले मुद्दे को लेकर दुखी था। इस वजह से वो दिल्ली गया था।

कैसे किया हमला

पढ़ें :- दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी का है गुजरात से कनेक्शन, जानें क्यों घटना को दिया अंजाम?

चश्मदीदों के अनुसार   पहले तो आरोपी शांति से बैठा था। उसकी बारी आई तो वह सीएम के पास पहुंचा। उसने पहले सीएम के बाल पकड़े फिर थप्पड़ मारा। वह सीएम से मात्र एक हाथ की दूरी पर था। कुछ लोगों ने बताया कि वह दूर जरूर थे लेकिन उन्होंने भी थप्पड़ की आवाज सुनी थी।

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

CM Rekha Gupta पर हमला करने वाला निकला डॉग लवर, आरोपी की मां ने बताया गुजरात से क्यों आया था दिल्ली

CM Rekha Gupta पर हमला करने वाला निकला डॉग लवर, आरोपी की...

VIDEO-सुलतानपुर जिले में BJP विधायक पर 25 लाख रुपये रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप, अखिलेश, बोले-भाजपा जाए तो तरक़्क़ी आए

VIDEO-सुलतानपुर जिले में BJP विधायक पर 25 लाख रुपये रंगदारी मांगने का...

भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने मिलीभगत कर देश के लोकतंत्र पर डाका डाला : अखिलेश यादव

भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने मिलीभगत कर देश के...

रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले-मुझे विश्वास है दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी

रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले-मुझे...

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी का है गुजरात से कनेक्शन, जानें क्यों घटना को दिया अंजाम?

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी का है गुजरात...

Vice President Nomination : सीपी राधाकृष्णन ने किया उपराष्ट्रपति पद के लिए किया नामांकन, PM मोदी बने प्रस्तावक

Vice President Nomination : सीपी राधाकृष्णन ने किया उपराष्ट्रपति पद के लिए...