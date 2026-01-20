बांग्लादेश सरकार ने टी20 वर्ल्ड कप पर लिया अंतिम फैसला, स्कॉटलैंड की लग गयी लॉटरी!

T20 World Cup 2026 : आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर सोचने के लिए 21 जनवरी तक डेडलाइन तय की थी। लेकिन, बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नज़्रुल ने मंगलवार को संकेत दिया कि भारत में खेलने के मामले में वे अपना रुख बदलने को तैयार नहीं हैं। इससे साफ हो गया है कि स्कॉटलैंड की उनकी जगह पर टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा, जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई नहीं करने वाली सबसे ऊंची रैंक वाली टीम है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, ICC ने इस मामले को सुलझाने के लिए 21 जनवरी की डेडलाइन तय की है, क्योंकि उनके पास समय कम है। अगर उन्हें बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को लेना पड़ा। आसिफ नज़्रुल ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, “मुझे नहीं पता कि हमारी जगह (आने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप में) स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा।” उन्होंने आगे कहा, “अगर ICC भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दबाव में झुकता है और अनुचित शर्तें लगाकर हम पर दबाव डालने की कोशिश करता है, तो हम उन शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे।” इस दौरान उन्होंने अटकलों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप खेल सकता है।

नज़्रुल ने कहा, “पहले भी ऐसे उदाहरण हैं कि पाकिस्तान ने कहा था कि वे भारत नहीं जाएंगे और ICC ने वेन्यू बदल दिया था।” उन्होंने आगे कहा, “हमने तार्किक आधार पर वेन्यू बदलने के लिए कहा है और हम पर अतार्किक दबाव डालकर भारत में खेलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।” बता दें कि बांग्लादेश सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में खेलने से मना कर रहा है, और उन्होंने ICC से अपने मैच सह-मेजबान श्रीलंका में शिफ्ट करने को कहा है।