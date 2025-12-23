ज़हरीले-नशीले कोडीन कफ सिरप का अरबों का घोटाला करने वालों पर कुछ हज़ार का इनाम घोषित कर भाजपा सरकार अपनी हँसी न उड़वाए : आखिलेश यादव

  1. हिन्दी समाचार
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिलेश यादव अरबों के घोटालेबाज़ के ऊपर कुछ हज़ार का नाममात्र का इनाम घोषित करके यूपी की भाजपा सरकार जानलेवा ज़हरीले-नशीले कोडीन कफ सिरप घोटाले में अपनी भूमिका की हँसी न उड़वाए।

By संतोष सिंह 
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिलेश यादव ने कहा कि अरबों के घोटालेबाज़ के ऊपर कुछ हज़ार का नाममात्र का इनाम घोषित करके यूपी की भाजपा सरकार जानलेवा ज़हरीले-नशीले कोडीन कफ सिरप घोटाले में अपनी भूमिका की हँसी न उड़वाए। जो इस गोरखधंधे में संलिप्त लोगों को करोड़ों की गाड़ियाँ इनाम में बाँट सकता है (जिन गाड़ियों का लेखा-जोखा भाजपा सरकार हमारे लगातार माँगने पर भी नहीं दे रही है) वो अपने बारे में ख़बर न देने के लिए कितना दे सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं।

उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनाम मे दी गयीं वो गाड़ियाँ ही बुलडोज़र खींच कर ले गयी हैं। बच्चों की मौत और नशाख़ोरी से जुड़े इस महाघोटाले में भी भाजपाई लगातार झूठ बोल रहे हैं। ‘प्रयागराज महाकुंभ’ जैसे महाधार्मिक आयोजन के पवित्र-पावन अवसर पर जिन्होंने मौत के आँकड़ों पर झूठ बोला था, उनसे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो अपने शासनकाल में हो रहे जानलेवा नकली नशीले सिरप के गोरखधंधे से जुड़ी हुई मौतों पर सच बोलेंगे? सिरप से कोई नहीं मरा, ये एक सरासर झूठा बयान है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा असत्य की सत्ता है। घोर निंदनीय!

लगता है खाँसी बहुत आ रही है… देखो कहीं सिरप तो नहीं पिला रहे हैं

 

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिलेश यादव ने दूसरे एक्स पोस्ट पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह व अमित सिंह टाटा की  फोटो शेयर कर लिखा कि लगता है खाँसी बहुत आ रही है… देखो कहीं सिरप तो नहीं पिला रहे हैं।

