'भाजपा के अंदर ब्राह्मण समुदाय खुद को किनारे और कमजोर महसूस कर रहा...' अजय राय का भाजपा विधायकों की बैठक पर बड़ा दावा

BJP’s Brahmin MLAs Meeting: लखनऊ में कथित तौर पर भाजपा के दर्जनभर ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। यह बैठक कुशीनगर से भाजपा विधायक पीएन पाठक के लखनऊ स्थित आवास पर संपन्न हुई। हालांकि, इस बैठक को बस एक सहभोज नाम दिया गया है। इस बीच, कांग्रेस ने इसको लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि भाजपा के अंदर ब्राह्मण समुदाय खुद को किनारे और कमजोर महसूस कर रहा है।

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कथित तौर पर भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर कहा, “मेरा मानना ​​है कि यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ब्राह्मण समुदाय खुद को किनारे और कमजोर महसूस कर रहा है। इसी वजह से उन्हें इकट्ठा होकर मीटिंग करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब उन्हें वहां सम्मान नहीं मिल रहा है। भाजपा में जिस तरह से काम हो रहा है और जैसा माहौल बनाया गया है, उससे ब्राह्मण खुद को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ महसूस कर रहे हैं, और ब्राह्मण समुदाय का सम्मान, जिसने भाजपा को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाई है, अब नहीं रहा।”

VIDEO | Varanasi: Uttar Pradesh Congress President Ajay Rai on BJP Brahmin MLAs reportedly holding a meeting, says, "I believe this shows that within the Bharatiya Janata Party, the Brahmin community is feeling sidelined and weak. For this reason, they feel the need to gather and… pic.twitter.com/csCZ73j7g7 — Press Trust of India (@PTI_News) December 24, 2025

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुई भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई विधायक शामिल थे। इस बैठक में देवरिया से विधायक शलभमणि त्रिपाठी, मिर्जापुर से रत्नाकर मिश्रा एवं एमएलसी उमेश द्विवेदी की भी उपस्थिति रही।